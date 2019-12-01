Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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Как следует
 из документа, повышенную страховку можно будет получить в случае продажи жилого помещения или земельного участка, при получении наследства, социальных выплат и грантов в форме субсидий.
News.ru07:42

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Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 декабря

Интерфакс00:30

Правительство поддержало увеличение страховой суммы вкладов

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В правительстве поддержали увеличение выплат вкладчикам рухнувших банков

РБК05:04

Правительство согласилось увеличить страховку вкладов до 10 млн руб с нынешних 1,4 млн

Комсомольская правда06:03

Правительство поддержало проект об увеличении страховой суммы вкладов

РИА Новости07:09

Правительство одобрило идею повысить сумму возмещения банковских вкладов

Красная веснавчера в 18:56

Правительство поддержало законопроект об увеличении страховой суммы вкладов до 10 млн рублей

Коммерсантъвчера в 18:47
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Политика

Савченко назвала Порошенко алчным и жадным

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В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
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Погиб водитель автобуса, попавшего в ДТП в Забайкалье

Водитель рейсового автобуса, разбившегося в воскресенье при падении на замерзшую реку Куэнга в Забайкальском крае, погиб.
ТАСС 04:50
Экономика

Набиуллина назвала вполне реальным снижение ставок по ипотеке до 7-8%

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в интервью телеканалу "Россия-1", что снижение ипотечных ставок до уровня в 7-8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе.
РИА Новости 08:33
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Биатлон

Старых завоевала серебро в гонке преследования на этапе Кубка IBU

МК-Спорт 07:36
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Политика

Генсек ООН призвал человечество прекратить «войну против природы»

РИА "Новости" / Владимир Астапкович Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в воскресенье, 1 декабря, призвал человечество прекратить вести "войну против природы".
РЕН ТВ 08:33
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Здоровье

Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи

Британские ученые рассказали, как можно быстро выявить рак легких по рукам, об этом информирует издание The Sun.
Ugpressa.ru вчера в 23:43
Происшествия

В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
RT на русском 05:57
Авто

Названы новые правила для российских автомобилистов с 1 декабря

С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
SpeedMe 29 ноября в 03:38
Наука

Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров

Ученые Женевского университета выяснили, что переживание страха во сне помогает справиться со стрессом во время бодрствования, сообщает портал Human Brain Mapping.
РИА Новости 06:34
Спорт

Йохауг выиграла гонку преследования в Руке, Непряева — 18-я

На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке завершилась женская гонка преследования на десять километров свободным стилем.
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Армия и оружие

В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при снайперском обстреле

При обстреле украинских снайперов погибли два человека, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 07:51
Гаджеты

Huawei распродает смартфоны со скидкой до 17 тысяч рублей

Максимальная достигнет 17 тысяч рублей. Самая большая скидка будет действовать на смартфон Mate 20 Pro.
Piter.tv 29 ноября в 02:54
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане, пострадали 11 человек

Как минимум 11 человек получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный по прохожим в городе Новый Орлеан в американском штате Луизиана.
REGNUM 08:24
Общество

Пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке

В сентябре бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации, которая случилась во время полета Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург.
Взгляд.ру 06:32
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
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Общество

Президент Бразилии обвинил Леонардо Ди Каприо в поджоге лесов

Lisa.ru 04:00
Происшествия

Появилось видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии

РБК 02:40
Транспорт

МЦД-1 перейдет на удлиненные поезда уже с понедельника

В минувшую пятницу вице-мэр Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил в интервью газете "Коммерсант", что расходы в связи с бесплатным проездом по Московским центральным диаметрам, введенным с 25 ноября на две недели из-за проблем с запуском МЦД, лягут на частного перевозчика АО "Центральная пригородная пассажирская компания".
Интерфакс 04:29
Происшествия

Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

РБК 08:14
Политика

Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины

Москва готова к улучшению отношений с Киевом, если украинская сторона проявит инициативу и заинтересованность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Газета.Ru 08:04
Единоборства

Емельяненко нокаутом одолел Кокляева в первом раунде

Самый ожидаемый поединок года — встреча 38-летнего бойца смешанных единоборств и 40-летнего тяжелоатлета — закончилась уверенной победой Александра Емельяненко нокаутом в первом раунде.
Пятый канал 29 ноября в 16:58
Политика

Германия: США готовит «санкционный трюк» по «Северному потоку — 2»

Как сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в американском сенате, США способны остановить строительство «Северного потока — 2». Для этого американская сторона готовит новогодний «санкционный трюк».
RuNews24.ru 07:36
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
110km.ru 28 ноября в 05:08
Общество

Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

15 октября Минздрав заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя. За девять лет показатель смертности снизился на 30%.
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Армия и оружие

NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку

Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
RT на русском 29 ноября в 20:15
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