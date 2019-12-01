Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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 из документа, повышенную страховку можно будет получить в случае продажи жилого помещения или земельного участка, при получении наследства, социальных выплат и грантов в форме субсидий.
News.ru07:42

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Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 декабря

Интерфакс00:30

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов в ряде случаев

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Правительство поддержало увеличение страховой суммы вкладов

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Наследство в банке не сгорит

Российская газета10:34

Правительство одобрило идею повысить сумму возмещения банковских вкладов

Красная веснавчера в 18:56

Правительство поддержало законопроект об увеличении страховой суммы вкладов до 10 млн рублей

Коммерсантъвчера в 18:47
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Отель под названием Villa Sofia, принадлежащий певице, временно приостановил работу до 1 мая, якобы чтобы провести полную реконструкция и ремонт здания гостиницы внутри и снаружи.
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Генсек ООН обратился к человечеству

"Прекратить нашу войну с природой" призвал человечество генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Вести.Ru 09:00
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Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон

СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
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Глава села в Забайкалье раскрыл детали ДТП с автобусом

Глава сельского поселения Верхняя Куэнга Сергей Добрынин рассказал о ДТП на трассе Могойтуй – Сретенск – Олочи, где автобус с 43 пассажирами сорвался с моста и упал в реку.
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Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.
РБК 10:04
Спорт

Россия не смогла выйти в финал ЧМ по пляжному футболу

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Клэбо выиграл гонку преследования на 15 км, Большунов стал пятым

На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке завершилась мужская гонка преследования на 15 километров свободным стилем.
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Жителя Урала оштрафовали по делу о неуважении к власти из‑за комментария про Путина в батискафе

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Медиазона 10:34
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Названа причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР

Вклады советских граждан обесценились в последние годы существования СССР, когда государство печатало слишком много денег.
Lenta.ru 08:47
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В 2020 году чешская компания Skoda представит в России три новинки: кроссовер Karoq, лифтбек Rapid второго поколения и семейство Octavia четвертого поколения.
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В матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичное "Динамо" на поле "РЖД Арены" обыграло московский "Локомотив" со счетом 2:1. Для подопечных Кирилла Новикова эта победа стала третьей кряду.
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«Спартак» и «Зенит» объявили составы перед матчем чемпионата России

РБК 10:10
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Военную драму «Ржев» покажут в Музее Победы в Москве

Предпремьерный показ военной драмы «Ржев» состоится 30 ноября в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в Москве.
АиФ Тверь вчера в 04:51
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Макрон заступился за Россию перед НАТО

Главным противником НАТО является вовсе не Россия или Китай, а международный терроризм.
Lenta.ru 04:54
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Народные приметы на 1 декабря покажут, какой будет зима

Православные всего мира вспоминают 1 декабря мучеников Платона и Романа.
Известия Мордовии вчера в 09:37
Общество

Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru вчера в 16:08
Политика

Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

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Российская газета вчера в 21:06
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Врач рассказал об опасных для здоровья наушниках

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Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию.
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Экономика

Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году

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