Экономика
Российская газетаКабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Читать в источнике
Оценить108
с чего всё началось
Как следует из документа, повышенную страховку можно будет получить в случае продажи жилого помещения или земельного участка, при получении наследства, социальных выплат и грантов в форме субсидий.News.ruвчера в 07:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство одобрило идею повысить сумму возмещения банковских вкладов
Красная весна30 ноября в 18:56
Правительство поддержало законопроект об увеличении страховой суммы вкладов до 10 млн рублей
Коммерсантъ30 ноября в 18:47
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:37, Ашберн
Политика
Жириновский признался, что пробовал наркотики
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что пробовал наркотики.
Газета.Ru 04:55
Политика
В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»
Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Газета.Ru 06:41
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 05:47
Политика
Украинские власти заявили о смене руководства «Нафтогаза»
"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях" - подчеркнул Оржель.
Московский Комсомолец 06:57
Политика
Зеленский призвал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский призвал бороться за жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые «потерялись» в связи с произошедшими с 2014 года событиями.
Lenta.ru 06:10
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, россиянин Квят стал девятым
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл 21-й этап чемпионата "Формулы-1"- Гран-при Абу-Даби, прошедший в Объединенных Арабских Эмиратах.
МК-Спорт вчера в 10:24
Происшествия
В Новосибирске мужчина убил ребенка, пока его мать была в больнице
Уголовное дело по факту убийства пятилетней девочки возбудили в Новосибирске.
Российская газета 06:37
Авто
Bugatti представил Bugatti Chiron Noire Special Edition
Роскошный Chiron получил эксклюзивную модификацию Noire Special Edition.
Тарантас Ньюс 30 ноября в 10:10
Происшествия
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата
Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка в Киеве, проводятся следственные действия, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 07:19
Кино
Фильм «Ван Гоги» стал лучшим на фестивале российского кино в Лондоне
Известия 30 ноября в 19:21
Наука
Чистка зубов снижает риск болезней сердца
Naked Science 06:07
Транспорт
ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт
Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
ТАСС 03:33
Общество
Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами
Рейтинг регионов по уровню зарплаты составлялся на основе анализа доли работников, получающих на руки 100 тыс. и более в месяц, а также сотрудников, зарабатывающих менее 15 тыс. рублей с учетом самых распространенных зарплат в регионе.
Известия вчера в 23:05
Общество
В Китае ввели обязательное сканирование лиц при покупке сим-карт
Требование властей Китая к сотовым операторам проводить обязательное сканирование лиц покупателей новых сим-карт с воскресенья стало обязательным, согласно заявлению министерства промышленности и информатизации КНР, мера поможет обеспечить защиту прав граждан в киберпространстве и бороться с телекоммуникационным мошенничеством.
РИА Новости вчера в 08:58
Здоровье
Министр здравоохранения назвал неблагополучные по раку районы Башкирии
По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, причина кроется в нехватке специалистов первичного звена.
UfaTime.ru 02:00
Политика
Встреча Путина и Эрдогана может пройти в Стамбуле 8 января
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана планируется провести 8 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
News.ru 05:58
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Армия и оружие
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв
RT на русском 06:40
Политика
В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
REGNUM 05:48
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил немецкое гражданство, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Ведомости 07:07
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
REGNUM 04:34
Экономика
Расторгнут инвестконтракт на освоение игорной зоны «Янтарная»
Власти Калининградской области расторгли контракт с инвестором на дальнейшее освоение игорной зоны «Янтарная».
Известия 05:24
Общество
Пенсии россиян могут стать неприкосновенными для кредиторов
Ранее News.ru писал, что в Минтруде объяснили порядок досрочного выхода на пенсию.
News.ru 05:54
Наука
Робот-лаборант в США выполнил 100 тысяч экспериментов за год
В США уникальный робот-лаборант провел около 100 тысяч экспериментов за год.
Evo-rus.com вчера в 00:50
Кино
В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом
Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Газета.Ru 07:08
Происшествия
В жутком ДТП в Менделеевском районе погибли мать и дочь
Мать и дочь погибли в жутком ДТП в Менделеевском районе Татарстана. Кадры жуткой аварии появились сегодня в соцсетях.
Вести Татарстан 05:21
Шоу-бизнес
Дочь Филиппа Киркорова «сказочно» отпраздновала день рождения
День рождения дочери Филиппа Киркорова прошел в стиле волшебной сказки «Аладдин» в ресторане «Шале Березка», о чем сообщил певец на своей странице в Instagram.
ГЛАС.RU 02:28
Происшествия
СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
РБК 01:00