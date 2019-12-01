Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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 из документа, повышенную страховку можно будет получить в случае продажи жилого помещения или земельного участка, при получении наследства, социальных выплат и грантов в форме субсидий.
News.ruвчера в 07:42

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Наследство в банке не сгорит

Российская газетавчера в 10:34

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов в ряде случаев

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Правительство одобрило идею повысить сумму возмещения банковских вкладов

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Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 декабря

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Правительство поддержало проект об увеличении страховой суммы вкладов

РИА Новостивчера в 07:09

Правительство поддержало законопроект об увеличении страховой суммы вкладов до 10 млн рублей

Коммерсантъ30 ноября в 18:47
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что пробовал наркотики.
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В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»

Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Газета.Ru 06:41
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Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
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Политика

Зеленский призвал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский призвал бороться за жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые «потерялись» в связи с произошедшими с 2014 года событиями.
Lenta.ru 06:10
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Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, россиянин Квят стал девятым

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл 21-й этап чемпионата "Формулы-1"- Гран-при Абу-Даби, прошедший в Объединенных Арабских Эмиратах.
МК-Спорт вчера в 10:24
Происшествия

В Новосибирске мужчина убил ребенка, пока его мать была в больнице

Уголовное дело по факту убийства пятилетней девочки возбудили в Новосибирске.
Российская газета 06:37
Авто

Bugatti представил Bugatti Chiron Noire Special Edition

Роскошный Chiron получил эксклюзивную модификацию Noire Special Edition.
Тарантас Ньюс 30 ноября в 10:10
Армия и оружие

Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы

ТАСС 06:11
Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата

Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка в Киеве, проводятся следственные действия, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 07:19
Кино

Фильм «Ван Гоги» стал лучшим на фестивале российского кино в Лондоне

Известия 30 ноября в 19:21
Наука

Чистка зубов снижает риск болезней сердца

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Транспорт

ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт

Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
ТАСС 03:33
Общество

Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Рейтинг регионов по уровню зарплаты составлялся на основе анализа доли работников, получающих на руки 100 тыс. и более в месяц, а также сотрудников, зарабатывающих менее 15 тыс. рублей с учетом самых распространенных зарплат в регионе.
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Общество

В Китае ввели обязательное сканирование лиц при покупке сим-карт

Требование властей Китая к сотовым операторам проводить обязательное сканирование лиц покупателей новых сим-карт с воскресенья стало обязательным, согласно заявлению министерства промышленности и информатизации КНР, мера поможет обеспечить защиту прав граждан в киберпространстве и бороться с телекоммуникационным мошенничеством.
РИА Новости вчера в 08:58
Здоровье

Министр здравоохранения назвал неблагополучные по раку районы Башкирии

По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, причина кроется в нехватке специалистов первичного звена.
UfaTime.ru 02:00
Политика

Встреча Путина и Эрдогана может пройти в Стамбуле 8 января

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана планируется провести 8 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
News.ru 05:58
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Армия и оружие

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв

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Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал отца убитого сектантами мальчика

Интерфакс 06:43
Политика

В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным

Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
REGNUM 05:48
Политика

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил немецкое гражданство, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Ведомости 07:07
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
REGNUM 04:34
Экономика

Расторгнут инвестконтракт на освоение игорной зоны «Янтарная»

Власти Калининградской области расторгли контракт с инвестором на дальнейшее освоение игорной зоны «Янтарная».
Известия 05:24
Общество

Пенсии россиян могут стать неприкосновенными для кредиторов

Ранее News.ru писал, что в Минтруде объяснили порядок досрочного выхода на пенсию.
News.ru 05:54
Наука

Робот-лаборант в США выполнил 100 тысяч экспериментов за год

В США уникальный робот-лаборант провел около 100 тысяч экспериментов за год.
Evo-rus.com вчера в 00:50
Кино

В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом

Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Газета.Ru 07:08
Происшествия

В жутком ДТП в Менделеевском районе погибли мать и дочь

Мать и дочь погибли в жутком ДТП в Менделеевском районе Татарстана. Кадры жуткой аварии появились сегодня в соцсетях.
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Шоу-бизнес

Дочь Филиппа Киркорова «сказочно» отпраздновала день рождения

День рождения дочери Филиппа Киркорова прошел в стиле волшебной сказки «Аладдин» в ресторане «Шале Березка», о чем сообщил певец на своей странице в Instagram.
ГЛАС.RU 02:28
Происшествия

СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО

Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
РБК 01:00
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