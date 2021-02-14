Кабмин подготовил новый пакет поддержки бизнеса
Правительство сформировало новый пакет поддержки бизнеса. Он направлен прежде всего на сохранение занятости — этому посвящены наиболее значимые и дорогостоящие меры, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова (есть у «Известий»).В источнике
С чего всё началось
Незабытое старое: кабмин подготовил новый антикризисный пакет для бизнеса
Правительство сформировало новый пакет поддержки бизнеса.
Известия16:01
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