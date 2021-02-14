Правительство сформировало новый пакет поддержки бизнеса. Он направлен прежде всего на сохранение занятости — этому посвящены наиболее значимые и дорогостоящие меры, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова (есть у «Известий»).

С чего всё началось Незабытое старое: кабмин подготовил новый антикризисный пакет для бизнеса Правительство сформировало новый пакет поддержки бизнеса. Известия 16:01