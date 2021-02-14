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Известия
Известия

Кабмин подготовил новый пакет поддержки бизнеса

Правительство сформировало новый пакет поддержки бизнеса. Он направлен прежде всего на сохранение занятости — этому посвящены наиболее значимые и дорогостоящие меры, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова (есть у «Известий»).В источнике
Известия
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С чего всё началось

Незабытое старое: кабмин подготовил новый антикризисный пакет для бизнеса

Правительство сформировало новый пакет поддержки бизнеса.
Известия16:01
Подробнее о событии

Кабмин подготовил 5 мер антикризисной поддержки бизнеса

URA.Ru18:41

Правительство предложило пять мер антикризисной поддержки бизнеса

Life.ru18:26

Бизнесменам рекомендуют актуализировать ОКВЭД для получения господдержки

Go64.ru12 февраля в 04:56

СМИ: кабмин подготовил новый пакет поддержки бизнеса в период коронавируса

ТК Звезда18:07

«Известия»: Кабмин предложил пять мер антикризисной поддержки бизнеса

Телеканал 360°17:59

Кабмин подготовил новый пакет поддержки бизнеса

Известия17:15

Правительство назвало новые меры поддержки бизнеса

News.ru18:17
Интересное

Михаил Шашилов взял на себя вину за результаты российских биатлонисток на чемпионате мира

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов признал, что вина за слабые результаты спортсменок на чемпионате мира в Поклюке (Словения) лежит на тренерском штабе и на нём лично.
Чемпионатвчера в 13:53