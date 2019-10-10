Экономика
Бизнес.РуКабмин подготовил законопроект о защите инвестиций и капиталовложений
Правительство России разработало законопроект о защите и поощрении инвестиций и капиталовложений. Как заявил замглавы Минфина Юрий Зубарев, документ уже утверждён и в ближайшие две недели будет внесён на рассмотрение в Госдуму.
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Правительство внесёт на рассмотрение Госдумы законопроект о защите капиталовложений
Парламентская газета08:28
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 12:38, Вашингтон
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
Внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Известно, что речь идет о мужчинах 27 и 29 лет.
Известия вчера в 05:09
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Армия и оружие
Турция похвасталась сотнями убитых курдов
Lenta.ru 10:16
Авто
В Японии нашли склад, где продают Nissan Skyline дешевле нового iPhone
Как сообщает издание speedme.ru, в Сети опубликовали информацию о практически неизвестном магазине Trust Kikaku, который продает запчасти и комплектующие для японских спорткаров.
32CARS.ru вчера в 02:40
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
Кино
«Джокер» вошел в топ-10 фильмов всех времен по версии IMDb
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса попал в десятку лучших картин по версии базы данных IMDb.
Реальное время вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Игры
Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
ТАСС 08 октября в 09:02
Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru 03:31
Происшествия
Дело завели после избиения девочки-подростка в Ижевске
Уголовное дело возбудили по статье 116 УК России ("Побои") после избиения подростками сверстницы в Ижевске.
Российская газета 12:23
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
Общество
На Японию обрушится самый мощный за последние 60 лет тайфун
Тайфун "Хагибис" приближается к Японии с юго-востока со скоростью 25 километров в час. Авиакомпании отменили более 800 рейсов.
Российская газета 00:35
Экономика
Дагестанские предприниматели оказались успешнее московских
По данным Росстата, у дагестанских ИП она составила в среднем 19,6 миллиона на одного бизнесмена в год, на втором месте предприниматели Сахалина (10,3 милллиона рублей).
Buybrand.ru вчера в 08:00
Футбол
Феллаини считает, что «МЮ» рано уволил Моуринью
Спорт-Экспресс 11:43
Футбол
Украина — Литва: ставим на фаворита
Предлагаем прогноз на матч квалификации на Евро-2020, в котором 11 октября Украина принимает сборную Литвы.
Все про Спорт ру вчера в 16:14
Общество
В Челябинске выступили с инициативой вернуть крепостное право
КП - Челябинск 05:43
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
Космос
У Сатурна обнаружилось 20 новых спутников
Команда астрономов из Института Карнеги с помощью телескопа Субару обнаружила 20 новых лун Сатурна. Ранее рекордсменом считался Юпитер.
Ореанда-Новости 09 октября в 04:30
Экономика
Силуанов: Накопленные бизнесом триллионы не работают на экономику
По словам Силуанова, «деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», сообщает ТАСС.
Росбалт 11:00
Экономика
«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке сервиса «Везёт»
Агрегатор такси «Яндекс.Такси» отозвал свое ходатайство о приобретении сервиса «Везёт».
РБК 10:37
Общество
Милонов заступился за воспитателя детсада, напугавшую ребенка сказкой
РЕН ТВ вчера в 09:53
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Таможенник не поверил паспортному возрасту Альбины Джанабаевой
"Парень просто не поверил, и подумал, что я лечу не по своему паспорту, а видимо по маминому" — написала актриса Сомнение сотрудника в её реальной дате рождения порадовало Джанабаеву.
SM News 10:10
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 15%
Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
Известия 11:31
Хоккей
Ак Барс — ЦСКА 0:1 (1-й перерыв)
«Ак Барс» и ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани.
Чемпионат 11:13
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42