Правительство России разработало законопроект о защите и поощрении инвестиций и капиталовложений. Как заявил замглавы Минфина Юрий Зубарев, документ уже утверждён и в ближайшие две недели будет внесён на рассмотрение в Госдуму.

Кабмин подготовил законопроект о защите инвестиций и капиталовложений

Происшествия Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье Внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Известно, что речь идет о мужчинах 27 и 29 лет.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Экономика Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.

Авто В Японии нашли склад, где продают Nissan Skyline дешевле нового iPhone Как сообщает издание speedme.ru, в Сети опубликовали информацию о практически неизвестном магазине Trust Kikaku, который продает запчасти и комплектующие для японских спорткаров.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался 35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.

Кино «Джокер» вошел в топ-10 фильмов всех времен по версии IMDb Фильм "Джокер" Тодда Филлипса попал в десятку лучших картин по версии базы данных IMDb.

Шоу-бизнес Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Политика Зеленский признал отсталость украинского Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».

Происшествия Дело завели после избиения девочки-подростка в Ижевске Уголовное дело возбудили по статье 116 УК России ("Побои") после избиения подростками сверстницы в Ижевске.

Здоровье Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.

Общество На Японию обрушится самый мощный за последние 60 лет тайфун Тайфун "Хагибис" приближается к Японии с юго-востока со скоростью 25 километров в час. Авиакомпании отменили более 800 рейсов.

Экономика Дагестанские предприниматели оказались успешнее московских По данным Росстата, у дагестанских ИП она составила в среднем 19,6 миллиона на одного бизнесмена в год, на втором месте предприниматели Сахалина (10,3 милллиона рублей).

Футбол Украина — Литва: ставим на фаворита Предлагаем прогноз на матч квалификации на Евро-2020, в котором 11 октября Украина принимает сборную Литвы.

Происшествия В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.

Космос У Сатурна обнаружилось 20 новых спутников Команда астрономов из Института Карнеги с помощью телескопа Субару обнаружила 20 новых лун Сатурна. Ранее рекордсменом считался Юпитер.

Экономика Силуанов: Накопленные бизнесом триллионы не работают на экономику По словам Силуанова, «деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», сообщает ТАСС.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Шоу-бизнес Таможенник не поверил паспортному возрасту Альбины Джанабаевой "Парень просто не поверил, и подумал, что я лечу не по своему паспорту, а видимо по маминому" — написала актриса Сомнение сотрудника в её реальной дате рождения порадовало Джанабаеву.

Экономика Акции «Яндекса» упали более чем на 15% Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.

Хоккей Ак Барс — ЦСКА 0:1 (1-й перерыв) «Ак Барс» и ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани.