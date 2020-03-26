Коронавирус
ВедомостиРоссия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами
С 23 марта сохранялось регулярное сообщение между столицами стран, при этом чартерные рейсы работали только для возвращения россиян и вывоза граждан других стран. Коронавирусная инфекция в России к 25 марта была отмечена у 658 человек.
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с чего всё началось
"Росавиации обеспечить прекращение с 00:00 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию РФ из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства РФ", - говорится в поручении по итогам заседания.ТАСС01:15
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