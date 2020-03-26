с чего всё началось

С 23 марта сохранялось регулярное сообщение между столицами стран, при этом чартерные рейсы работали только для возвращения россиян и вывоза граждан других стран. Коронавирусная инфекция в России к 25 марта была отмечена у 658 человек.

Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами

Экономика В Кремле разъяснили новый налог на вклады Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.

Происшествия Под Владимиром задержали фигуранта дела о гибели псковских десантников Во Владимирской области задержали бывшего боевика, 20 лет назад участвовавшего в бою у высоты 776 в Чечне, где погибли 84 псковских десантника, сообщила ФСБ.

Финансы Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля По расчетам Центра развития ВШЭ, из 145 видов деятельности обрабатывающей промышленности с высокой долей совокупных затрат на импорт (более 15%) при падении курса до 80 руб. за доллар убыточными могут оказаться больше 60%.

Общество Жительница Казахстана умерла от коронавируса Нур-Султан, 26 марта 2020, 17:46 — REGNUM Летальный исход заражения коронавирусом нового типа впервые зарегистрирован в Казахстане, сообщил 26 марта журналистам казахстанский министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.

Политика Видеосаммит G20 по коронавирусу завершился Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о завершении саммита G20, который был посвящен коронавирусу.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах "В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.

Политика Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.

Общество Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".