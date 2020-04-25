Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКабмин поручил подготовить предложения о поэтапном снятии ограничений

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, введённых из-за ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал новые поручения
 по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 24 апреля.
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