Кабмин поручил представить план поэтапной газификации Дальнего Востока
Смотрите также
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Скончался писатель Владислав Крапивин
Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием
Главу белорусских католиков Кондрусевича не впустили в Белоруссию
Автомобилистам запретят ездить по выделенным полосам в Москве
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России
Вокалист Little Big Илья Прусикин объявил о разводе с женой
Власти Башкирии обратятся в суд для возвращения акций БСК
РФ в августе экспортировала рекордные 5,6 млн тонн зерна
Свидетель защиты Ефремова сообщил о своей судимости
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
Скончался писатель Владислав Крапивин
В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом
Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России
Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя
Предварительный срок завершения газификации намечен на 2030 год.В источнике
С чего всё началось
В поручении Мишустина, опубликованном
на сайте кабмина, говорится, что о результатах проработки вопроса о возобновлении добычи на месторождениях, на которых прекратило добычу ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», в правительство должно быть доложено до 25 сентября.
Подробнее о событии