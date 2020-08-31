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Говорит Москва
Говорит Москва

Кабмин поручил представить план поэтапной газификации Дальнего Востока

Предварительный срок завершения газификации намечен на 2030 год.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

План освоения Баимской зоны на Чукотке будет доработан к середине ноября

ТАССвчера в 09:51
Говорит Москва

Кабмин поручил представить план поэтапной газификации Дальнего Востока

Говорит Москвавчера в 06:18
REGNUM

Мишустин подписал список поручений по развитию Дальнего Востока

REGNUMвчера в 07:05
Интерфакс

Мишустин поручил переподключить Хабаровский край к другому газопроводу

Интерфаксвчера в 07:13
РИА Новости

Мишустин поручил выделить средства на благоустройство парка в Магадане

РИА Новостивчера в 09:01
ФАН

Стали известны планы правительства России на ТЭК Дальнего Востока

ФАНвчера в 03:25
Российская газета

Льготный тариф

Российская газетавчера в 10:40

Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.
Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей
Коммерсантъ04:13
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Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова

Следствие установило, что житель Перми опубликовал на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию генерала Андрея Власова, который во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР и был признан изменником Родины.
Известия07:20
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Индия и Китай возобновили вооруженные столкновения на границе

Стычки начались снова, несмотря на деэскалацию сторон Китай и Индия возобновили столкновения на границе Минобороны Индии заявило, что их войска предотвратили деятельность Народно-освободительной армии Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо.
ДВ-РОСС06:03
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новостивчера в 20:16
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Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Интерфакс07:06
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Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят единое Отечество

Со слов белорусского лидера Александра Лукашенко, у белорусов и россиян есть общие корни, и они сохранят единое "Отечество от Бреста до Владивостока", передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.
Инфорос08:30
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Россия разработает систему спутников для широкополосного интернета

Россия разрабатывает систему низкоорбитальных спутников связи, обеспечивающих широкополосный доступ в интернет, сообщил во вторник председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече со студентами Кубанского государственного университета.
Республика Татарстан07:37
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В ООН ответили Поклонской по вопросу о водной блокаде Крыма Украиной

Управление верховного комиссара ООН по правам человека затребовало дополнительные сведения по вопросу водоснабжения Крыма и перекрытии украинскими властями поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
Газета.Ru03:24
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