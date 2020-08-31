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Rambler News Service
Rambler News Service

Мишустин поручил выделить средства на проект «Русгидро» на Чукотке

«Минфину, Минэнерго и Минвостокразвития РФ обеспечить выделение средств из федерального бюджета в 2022 году на завершение реализации объекта капитального строительства "Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек - Билибино" (этап строительства № 1), имея в виду субсидирование части понесенных "РусГидро" затрат в размере до 2,6 млрд. рублей», - говорится в документе.В источнике
С чего всё началось
В поручении Мишустина, опубликованном
 на сайте кабмина, говорится, что о результатах проработки вопроса о возобновлении добычи на месторождениях, на которых прекратило добычу ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», в правительство должно быть доложено до 25 сентября.
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