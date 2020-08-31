Мишустин поручил разработать план газификации Дальнего Востока

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Проект расширения СХВ предусматривает строительство 352,957 км линейной части от Комсомольска до Хабаровска (диаметром 1200 мм) и установку ГПА на 32 МВт - для дополнительных поставок газа потребителям Хабаровского и Приморского краев, а также на экспорт.