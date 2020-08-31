Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Интерфакс
Интерфакс

Мишустин поручил разработать план газификации Дальнего Востока

Проект расширения СХВ предусматривает строительство 352,957 км линейной части от Комсомольска до Хабаровска (диаметром 1200 мм) и установку ГПА на 32 МВт - для дополнительных поставок газа потребителям Хабаровского и Приморского краев, а также на экспорт.В источнике
С чего всё началось
Глава правительства Михаил Мишустин поручил Минэнерго РФ и компании «Роснефть» проработать вопрос о возобновлении добычи нефти на Сахалине, говорится
 в перечне поручений по итогам рабочей поездки премьера в Дальневосточный федеральный округ.
Коммерсантъвчера в 08:33
Подробнее о событии
РБК

Мишустин поручил обдумать возврат «дочки» «Роснефти» к добыче на Сахалине

РБКвчера в 08:48
Интерфакс

Мишустин поручил переподключить Хабаровский край к другому газопроводу

Интерфаксвчера в 07:13
Ведомости

Мишустин поручил разработать план газификации Дальнего востока

Ведомостивчера в 06:43
РИА Новости

Мишустин поручил представить план поэтапной газификации ДФО

РИА Новостивчера в 06:22
Говорит Москва

Кабмин поручил представить план поэтапной газификации Дальнего Востока

Говорит Москвавчера в 06:18
Коммерсантъ

Мишустин поручил «Роснефти» и Минэнерго проработать возобновление нефтедобычи на Сахалине

Коммерсантъвчера в 08:33
ТАСС

Крупные инвесторы на Дальнем Востоке смогут заключать договоры на электроэнергию на 20 лет

ТАССвчера в 08:08

Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
443

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
407

Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Участники одного из российских хакерских форумов в даркнете нашли способ получения вознаграждения от Госдепартамента США за передачу данных о вмешательстве иностранных государств в американские выборы.
РБК20:14
4

Прививочная кампания против гриппа стартовала в Забайкалье

«Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев, например иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств, средств народной медицины», - уточнили в пресс-службе.
Чита.Ру00:17

Как при гриппе: Попова допустила дистанционное обучение в школах

Москва, 1 сентября 2020, 10:54 — REGNUM Возможность возвращения российких школ к дистанционной форме обучения в случае обострения ситуации с коронавирусной инфекцией допустила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
REGNUM03:54
513

Замглавы Забайкалья заявила о травле дочери из-за поступления в МГИМО

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова записала обращение, в котором пожаловалась на травлю дочери из-за ее поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
РБК03:23
11

Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23
1