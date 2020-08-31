Мишустин поручил разработать план газификации Дальнего Востока
Проект расширения СХВ предусматривает строительство 352,957 км линейной части от Комсомольска до Хабаровска (диаметром 1200 мм) и установку ГПА на 32 МВт - для дополнительных поставок газа потребителям Хабаровского и Приморского краев, а также на экспорт.В источнике
С чего всё началось
Глава правительства Михаил Мишустин поручил Минэнерго РФ и компании «Роснефть» проработать вопрос о возобновлении добычи нефти на Сахалине, говорится
в перечне поручений по итогам рабочей поездки премьера в Дальневосточный федеральный округ.
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Мишустин поручил «Роснефти» и Минэнерго проработать возобновление нефтедобычи на Сахалине
Коммерсантъвчера в 08:33