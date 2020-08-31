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Говорит Москва
Говорит Москва

Кабмин поручил представить план поэтапной газификации Дальнего Востока

Предварительный срок завершения газификации намечен на 2030 год.В источнике
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Ведомости

Мишустин поручил разработать план газификации Дальнего востока

Ведомостивчера в 06:43
Finam.Ru

Мишустин поручил проработать вопрос о поставке газа в Хабаровский край из газопровода СХВ

Finam.Ruвчера в 06:42
REGNUM

Мишустин подписал список поручений по развитию Дальнего Востока

REGNUMвчера в 07:05
РИА Новости

Мишустин поручил разработать схему развития туризма на Дальнем Востоке

РИА Новостивчера в 08:17
Интерфакс

Мишустин поручил переподключить Хабаровский край к другому газопроводу

Интерфаксвчера в 07:13
Говорит Москва

Кабмин поручил представить план поэтапной газификации Дальнего Востока

Говорит Москвавчера в 06:18
ТАСС

План освоения Баимской зоны на Чукотке будет доработан к середине ноября

ТАССвчера в 09:51

Глава Минздрава: массовая вакцинация от коронавируса стартует в ноябре

Поставки произведенной в России вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Газета.Ruвчера в 08:12
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Донбасс: Украинские оккупанты обманом пытаются добиться преимущества и заставить Армии Республик отойти

Новое решение Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе было более детализировано, чем предыдущие попытки добиться прекращения огня, а также разделено на четкие пункты, не допускающие двойного толкования.
Rusvesna.su19:00

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
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