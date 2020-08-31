Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе».
Новое решение Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе было более детализировано, чем предыдущие попытки добиться прекращения огня, а также разделено на четкие пункты, не допускающие двойного толкования.
Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».