Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Говорит Москва
Говорит Москва

Кабмин поручил представить план поэтапной газификации Дальнего Востока

Предварительный срок завершения газификации намечен на 2030 год.В источнике
С чего всё началось
Глава правительства Михаил Мишустин поручил Минэнерго РФ и компании «Роснефть» проработать вопрос о возобновлении добычи нефти на Сахалине, говорится
 в перечне поручений по итогам рабочей поездки премьера в Дальневосточный федеральный округ.
Коммерсантъвчера в 08:33
Подробнее о событии
РБК

Мишустин поручил обдумать возврат «дочки» «Роснефти» к добыче на Сахалине

РБКвчера в 08:48
Интерфакс

Мишустин поручил переподключить Хабаровский край к другому газопроводу

Интерфаксвчера в 07:13
Ведомости

Мишустин поручил разработать план газификации Дальнего востока

Ведомостивчера в 06:43
РИА Новости

Мишустин поручил представить план поэтапной газификации ДФО

РИА Новостивчера в 06:22
Говорит Москва

Кабмин поручил представить план поэтапной газификации Дальнего Востока

Говорит Москвавчера в 06:18
Коммерсантъ

Мишустин поручил «Роснефти» и Минэнерго проработать возобновление нефтедобычи на Сахалине

Коммерсантъвчера в 08:33
ТАСС

Крупные инвесторы на Дальнем Востоке смогут заключать договоры на электроэнергию на 20 лет

ТАССвчера в 08:08

Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.
Коммерсантъ04:13
860

В России начал вещание канал «Мосфильм. Золотая коллекция»

Помимо классики "Мосфильма" зрители могут увидеть современное масштабное кино и блокбастеры, созданные при участии ВГТРК: "Легенда №17", "Т-34", "Салют-7", "Экипаж" - эти и другие актуальные проекты появятся в сетке нового телеканала.
ТАСС02:28
4

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
434

Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным

Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к правительству с предложением внести поправки в законодательство, которые позволят защитить данные россиян при совершении покупок в зарубежных онлайн-магазинах.
РБК23:07
2

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
3K