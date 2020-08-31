Кабмин поручил представить план поэтапной газификации Дальнего Востока
Предварительный срок завершения газификации намечен на 2030 год.В источнике
С чего всё началось
В поручении Мишустина, опубликованном
на сайте кабмина, говорится, что о результатах проработки вопроса о возобновлении добычи на месторождениях, на которых прекратило добычу ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», в правительство должно быть доложено до 25 сентября.
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Мишустин поручил «Роснефти» и Минэнерго проработать возобновление нефтедобычи на Сахалине
Коммерсантъвчера в 08:33