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Говорит Москва
Говорит Москва

Кабмин поручил представить план поэтапной газификации Дальнего Востока

Предварительный срок завершения газификации намечен на 2030 год.В источнике
С чего всё началось
В поручении Мишустина, опубликованном
 на сайте кабмина, говорится, что о результатах проработки вопроса о возобновлении добычи на месторождениях, на которых прекратило добычу ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», в правительство должно быть доложено до 25 сентября.
РБКвчера в 08:48
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Интерфакс

Мишустин поручил переподключить Хабаровский край к другому газопроводу

Интерфаксвчера в 07:13
Коммерсантъ

Мишустин поручил «Роснефти» и Минэнерго проработать возобновление нефтедобычи на Сахалине

Коммерсантъвчера в 08:33
Говорит Москва

Кабмин поручил представить план поэтапной газификации Дальнего Востока

Говорит Москвавчера в 06:18
РИА Новости

Мишустин поручил разработать схему развития туризма на Дальнем Востоке

РИА Новостивчера в 08:17
РБК

Мишустин поручил обдумать возврат «дочки» «Роснефти» к добыче на Сахалине

РБКвчера в 08:48
REGNUM

Мишустин подписал список поручений по развитию Дальнего Востока

REGNUMвчера в 07:05
ТАСС

План освоения Баимской зоны на Чукотке будет доработан к середине ноября

ТАССвчера в 09:51

Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
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Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Отмечается, что полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
РИА Новости17:49
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Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимир Дрюков сообщил «Коммерсанту», что хакеры, вероятнее всего, уже использовали слитые данные для извлечения коммерческой выгоды до того, как выложили их в открытый доступ.
РБК20:14

Трамп допустил революцию в США в случае победы Байдена

Если в результате ноябрьских выборов президента США к власти придет кандидат от демократов Джо Байден, в стране может начаться революция, заявил президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в интервью Fox News.
РБК01:10
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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