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ТАСС
ТАСС

Кабмин поручил принять меры по сокращению долгов потребителей за электроэнергию

News.ru
ИА ЯСИА
ГЛАС.RU
Газета.Ru
"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с органами местного самоуправления принять меры по сокращению задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы и недопущению увеличения просроченной задолженности", - говорится в сообщении.В источнике
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