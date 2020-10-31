Кабмин поручил принять меры по сокращению долгов потребителей за электроэнергию
"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с органами местного самоуправления принять меры по сокращению задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы и недопущению увеличения просроченной задолженности", - говорится в сообщении.В источнике
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