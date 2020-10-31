Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Кабмин поручил принять меры по сокращению долгов потребителей за электроэнергию

News.ru
ИА ЯСИА
ГЛАС.RU
Газета.Ru
"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с органами местного самоуправления принять меры по сокращению задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы и недопущению увеличения просроченной задолженности", - говорится в сообщении.В источнике
Подробнее о событии
News.ru

Кабмин поручил добиться от населения платы долгов за электричество

News.ru21:25
Газета.Ru

Кабмин поручил принять меры по сокращению долгов за электроэнергию

Газета.Ruвчера в 16:27
ТАСС

Кабмин поручил принять меры по сокращению долгов потребителей за электроэнергию

ТАССвчера в 07:09
Экономика сегодня

Кабмин призвал не допустить роста задолженности за электроэнергию в России

Экономика сегоднявчера в 10:04
ГЛАС.RU

Правительство РФ поручило принять меры по сокращению долгов потребителей за электроэнергию

ГЛАС.RUвчера в 08:05
ИА Красная Весна

Правительство поручило принять меры по сокращению долгов за электроэнергию

ИА Красная Веснавчера в 08:04
Народные новости

Правительство РФ выступило за сокращение долгов россиян за электроэнергию

Народные новостивчера в 13:01

США хотят повторить в отношении России прием времен холодной войны

США хотят повторить в отношении России прием времен холодной войны США считают обновленное предложение президента РФ Владимира Путина о введении моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования "обреченным на провал" и вместо этого делают ставку на повтор так называемого двойного решения НАТО времен холодной войны.
Коммерсантъ29 октября в 18:45