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ТАСС
ТАСС

Кабмин поручил принять меры по сокращению долгов потребителей за электроэнергию

News.ru
Бизнес журнал
ИА ЯСИА
ГЛАС.RU
Газета.Ru
Вятка-На-Сети
"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с органами местного самоуправления принять меры по сокращению задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы и недопущению увеличения просроченной задолженности", - говорится в сообщении.В источнике
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Газета.Ru

Кабмин поручил принять меры по сокращению долгов за электроэнергию

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Кабмин поручил принять меры по сокращению долгов потребителей за электроэнергию

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Правительство РФ выступило за сокращение долгов россиян за электроэнергию

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В ходе проведенного исследования ученые смогли выяснить, что грунт является плодородным, в нем содержится достаточное количество калия, фосфора и азота, но для выращивания продуктов на красной планете потребуется строительство специальных теплиц.
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FT: Huawei планирует создать предприятие по производству чипов в ответ на ограничения США

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ТАСС23:29