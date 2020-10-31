Глава ВТБ считает, что рост цен на жилье в России будет остановлен

Рост ипотечного кредитования, по мнению главы ВТБ, оказывает положительный эффект на состояние экономики России, но в то же время приводит к росту цен на жилье — как на первичном, так и на вторичном рынке.