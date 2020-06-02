с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.

Происшествия По Парижу прокатилась волна беспорядков Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере столицы Франции. 3

Культура Филипп Киркоров спел «песню простаты» Народный артист РФ изобразил из себя мужской половой орган. Филипп Киркоров изобразил стоящий член и спел "песню простаты". 84

Происшествия Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания). 583

Общество Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,1K

Энергетика «Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG "Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG. 80

Общество В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук академик Владимир Чехонин. 401

Экономика ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей. 5

Политика В Кремле прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на саммит G7 Все нюансы, связанные с приглашением Президента России Владимира Путина принять участие в саммите G7, будут обсуждаться по дипканалам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 3

Общество Рекомендации по работе кафе и ресторанов дал Роспотребнадзор Роспотребнадзор опубликовал обновленный перечень требований для организации работы в местах общественного питания в условиях пандемии коронавируса. 426

Общество Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.