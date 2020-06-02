Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось
"Минздраву РФ совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в федеральных и региональных медицинских организациях, на случай возобновления роста заболеваемости населения указанной инфекцией и проработать вопрос о необходимости формирования дополнительного коечного фонда на случай возникновения второй волны распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении
.
РИА Новости15:26

Подробнее о событии

Мишустин поручил сохранить коечный фонд на случай второй волны пандемии

Известия15:53

Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса

RT на русском15:38

Мишустин дал поручения на случай второй волны пандемии коронавируса

Lenta.ru15:41

Минздраву поручили сохранить резерв коечного фонда для больных с COVID-19

News.ru15:50

Минздрав должен сохранить перепрофилированные койки на случай второй волны пандемии

ТАСС15:32

Минздраву поручено сохранить коечный фонд на случай второй волны COVID-19

Взгляд.ру15:31

Мишустин поручил Минздраву сохранить резервные места в больницах

РИА Новости15:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 16:07, Ашберн
Авто

Объявили российские цены на новый кроссовер Kia XCeed

Тарантас Ньюс вчера в 07:45
99
Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
1K
Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Евразия Daily 03:19
20
Здоровье

727 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье

За все время в Подмосковье было выявлено 3 470 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Министерство здравоохранения МО вчера в 06:07
1,4K
Общество

Беглов отчитался о работе обсерваторов в Петербурге

DP.RU 15:17
Общество

Названо время возобновления работы кинотеатров в России

Москва, 2 июня 2020, 21:08 — REGNUM Время возобновления работы кинотеатров в России назвал заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко 2 июня в ходе брифинга в правительстве РФ.
REGNUM 14:08
141
Общество

Москвичам стал доступен график отключения горячей воды

Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды на информационном портале, который начал работать на mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн".
Газета.Ru 14:18
575
Общество

Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе

Китай затягивал с предоставлением важной информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в январе этого года.
Lenta.ru 15:08
Футбол

Хавбек «Ньюкасла» Лонгстафф близок к переходу в «Удинезе». Его зарплата вырастет более чем в 30 раз

Sports.ru 15:07
Игры

Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 31 мая в 13:21
130
Политика

Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в США

Президент США Дональд Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в некоторых города страны минувшей ночью.
Piter.tv 11:12
27
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
147
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро на торгах 2 июня

Рынок отреагировал на успешные торги 1 июня, когда Московская биржа закрылась ростом котировок и стабилизацией энергетического сектора.
Народные новости 03:18
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
177
Политика

МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США

Москва расценивает преднамеренно жестокое обращение полиции с продюсером Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел во время освещения акции протеста у стен Белого дома как недружественный шаг со стороны США и вопиющее нарушение Соединенными Штатами своих международных обязательств по обеспечению безопасности журналистов, говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 13:54
38
Политика

Александр Емельяненко считает, что в России нет альтернативы Путину

RT на русском 14:48
10
Авто

BMW представила новое купе BMW 4-Series Coupe

Немецкая компания BMW официально представила усовершенствованное купе BMW 4-Series второй генерации.
Rusargument 15:01
6
Общество

Презентацию Cyberpunk 2077 отложили до 25 июня

CD Projekt RED решила отложить презентацию Cyberpunk 2077 с 11 до 25 июня.
Игромания.ру 14:34
Наука

Ученые нашли место с самым чистым воздухом на планете

Live24 13:47
10
Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
63
Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Lenta.ru вчера в 18:38
465
Происшествия

Названа дата похорон Джорджа Флойда, погибшего в США при задержании

Хьюстон, США, 2 июня 2020, 22:23 — REGNUM Дата похорон чернокожего мужчины Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией, названа в США.
REGNUM 15:23
Здоровье

Медработников в Москве продолжат бесплатно селить в гостиницах

Программа временного бесплатного расселения медиков в гостиницах действует в Москве с 12 апреля.
РИАМО 11:58
17
Армия и оружие

Avia.pro: Российский лазер «Пересвет» сбил в Сирии израильский БПЛА

Боевой лазер «Пересвет» производства России сбил в Сирии израильский БПЛА. Такая информация появилась на страницах издания Avia.pro.
Актуальные Новости 15:28
35
Шоу-бизнес

Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе

Pravda.Ru 09:03
29
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
1,1K
Путешествия

Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса

Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
232
Наука

Внутри раковых клеток обнаружили бактерии

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты определили особенные популяции бактерий, которые расположены в раковых клетках.
ToDay News Ufa 12:04
6
Политика

Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса

По словам Коджи, российские медики отмечают действенность лечения от COVID-19, которое применяется в Турции.
Lenta.ru 15:16
6
Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
242
Как работают Яндекс.Новости?
Главное