Происшествия В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Здоровье В Италии замедлился рост жертв от коронавируса Число госпитализированных с коронавирусом в Италии снизилось впервые с начала эпидемии, число жертв выросло на 525 и достигло 15887, в последний раз рост меньше 600 за сутки регистрировался 19 марта, следует из заявления главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Общество Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.

Общество Бывший премьер-министр Ливии умер от коронавируса Бывший ливийский премьер-министр Махмуд Джибриль скончался от коронавируса в одной из больниц Египта, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.

Экономика Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.

Политика В ЛНР рассказали о повестке будущих заседаний контактной группы Проблема консультативного совета Родион Мирошник в числе пунктов повестки будущих заседаний подгрупп и контактной группы не упомянул вопрос о консультативном совете по урегулированию конфликта в Донбассе, договоренности о создании которого не удалось достичь на прошлом заседании.

Общество Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.

Здоровье Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом Одной из причин Семенов столь быстрого развития вируса по Италии называет и нехватку специалистов, нужного оборудования и медучреждений в целом.

Здоровье Карантин может быть опасен для пожилых людей Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.

Общество Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Общество Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Космос Northrop Grumman успешно продвигается к первому запуску OmegA В настоящее время ведутся все работы, чтобы Northrop Grumman смог собрать первую ракету OmegA в High Bay 2 весной 2021 года.