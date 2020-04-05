Коронавирус
News.ruКабмин поручил в первую очередь обеспечить средствами защиты больницы
Правительство РФ поручило Минпромторгу обеспечить медицинские организации средствами индивидуальной защиты в приоритетном порядке.
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Общество
Губернатор Подмосковья рассказал, кто может работать в самоизоляции
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подробно разъяснил, кто именно может работать в данный период.
Происшествия
В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса
Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Здоровье
В Италии замедлился рост жертв от коронавируса
Число госпитализированных с коронавирусом в Италии снизилось впервые с начала эпидемии, число жертв выросло на 525 и достигло 15887, в последний раз рост меньше 600 за сутки регистрировался 19 марта, следует из заявления главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Авто
Российские тесты проходит новый Land Rover Defender
На счету нового Land Rover Defender миллионы «тестовых» километров. Авто тестировалось в разных уголках земного шара.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Гаджеты
Intel представила процессоры 10-го поколения серии H для ноутбуков
Компания Intel представила процессоры 10-го поколения серии "H" для ноутбуков.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Общество
Бывший премьер-министр Ливии умер от коронавируса
Бывший ливийский премьер-министр Махмуд Джибриль скончался от коронавируса в одной из больниц Египта, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
Общество
Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса
Высокая температура является первым явным симптомом при заражении коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции
Политика
Трамп поддержал увольнение капитана авианосца «Теодор Рузвельт»
Политика
В ЛНР рассказали о повестке будущих заседаний контактной группы
Проблема консультативного совета Родион Мирошник в числе пунктов повестки будущих заседаний подгрупп и контактной группы не упомянул вопрос о консультативном совете по урегулированию конфликта в Донбассе, договоренности о создании которого не удалось достичь на прошлом заседании.
Общество
Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ
Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
Армия и оружие
Армия Ливии озвучила потери отрядов ПНС на севере страны
Общество
Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус
Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса.
Здоровье
Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом
Одной из причин Семенов столь быстрого развития вируса по Италии называет и нехватку специалистов, нужного оборудования и медучреждений в целом.
Общество
Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом
Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом, передает издание "Подъем".
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Общество
Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом
Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Общество
Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина
Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Политика
Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Космос
Northrop Grumman успешно продвигается к первому запуску OmegA
В настоящее время ведутся все работы, чтобы Northrop Grumman смог собрать первую ракету OmegA в High Bay 2 весной 2021 года.
Общество
В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса
Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара сообщил, что в Турции успешно испытана вакцина от коронавируса на животных.
Общество
В Петербурге от коронавируса умер третий заболевший
По данным городского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, излечиться от COVID-19 повезло в общей сложности 32 жителям Северной столицы.