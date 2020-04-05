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Кабмин поручил в первую очередь обеспечить средствами защиты больницы
Вечерняя Москва
  • Вечерняя Москва
  • Комсомольская правда
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Правительство РФ поручило Минпромторгу обеспечить медицинские организации средствами индивидуальной защиты в приоритетном порядке.В источнике
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Подробнее о событии
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Пациентов из больниц, перепрофилированных под коронавирус, перевезут в другие медучреждения

Фонтанка.Ру 08:35
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Минздраву поручили обеспечить медорганизации врачами из-за COVID-19

РИА Новости 08:13
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Кабмин поручил в первую очередь обеспечить средствами защиты больницы

News.ru 07:39
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