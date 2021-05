Певец Сергей Лазарев не одобрил участие Манижи в «Евровидении-2021» в Роттердаме

Как дважды участник «Евровидения» в 2016 году с песней «You are the only one» (5-е место) и в 2019 году с песней «Scream» (3-е место) Сергей Лазарев прокомментировал в рамках интервью участие Манижи в 2021 году на международном конкурсе песни.