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ГлобалМСК.ру
ГлобалМСК.ру

Кабмин предложил выделить средства на обеспечение доступности вакцин и развитие туризма

По словам главы кабмина, благодаря предлагаемым поправкам в государстве станет возможным распределение межбюджетных трансфертов по субъектам федерации, для того чтобы они могли в оперативном порядке сверстать региональные бюджеты, точно понимая, на какие именно суммы поддержки из госказны им стоит рассчитывать.В источнике
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Известия

Правительство предложило выделить допсредства на вакцины и туризм

Известиявчера в 05:10
REGNUM

Правительство РФ предлагает обеспечить доступность лекарств и вакцинации

REGNUMвчера в 04:44
Вести.Ru

Кабмин предлагает выделить дополнительные средства на доступность вакцин

Вести.Ruвчера в 04:40
РЕН ТВ

Кабмин намерен выделить средства на доступность вакцин

РЕН ТВвчера в 04:40
ТАСС

Кабмин предлагает выделить средства на обеспечение доступности вакцин и развитие туризма

ТАССвчера в 04:33
Интерфакс - Россия

Мишустин: поправки о выделении средств на медицину не приведут к увеличению бюджета

Интерфакс - Россиявчера в 04:29
ФАН

Правительство может расширить поддержку российского туризма

ФАНвчера в 04:13

«Реал Сосьедад» обыграл «Аз Алкмаар» в матче группового раунда ЛЕ

Одним из противостояний третьего тура стала встреча между голландским "Аз Алкмааром" и испанским "Реал Сосьедадом" Матч проходил в Сан-Себастьяне на стадионе под названием "Реале Сегурос" и завершился победой хозяев поля.
«Реал Сосьедад» обыграл «Аз Алкмаар» в матче группового раунда ЛЕ
Честный рейтинг букмекеров17:07

Трамп намерен оспорить в суде результаты голосования в Аризоне и Неваде

В Пенсильвании и Мичигане команда господина Трампа намерена через суд остановить подсчет голосов, в Джорджии — гарантировать, чтобы суд обеспечил исполнение законов штата при подсчете бюллетеней, отправленных по почте.
Коммерсантъвчера в 10:10

Что видит человек, летящий со скоростью света

Скорость света в вакууме составляет около 300 000 км / с. Ни один объект во Вселенной не может двигаться быстрее, чем этот, но человек сумел развить скорость до 40.000 км / ч. Из-за эквивалентности массы и энергии путешествовать со скоростью света невозможно.
Planet Today3 ноября в 11:04

Российские хоккеисты забросили финнам шесть шайб в Кубке Карьяла

В дебютном матче первого этапа хоккейного Евротура – Кубка Карьяла сборная России на льду "Хартвалл Арены" в Хельсинки обыграла команду Финляндии – 6:2. У победителей встречи голами отметились Родион Амиров (2-я минута), Марат Хуснутдинов (12), Илья Сафонов (17), Даниил Чайка (36), Егор Чинахов (39) и Егор Афанасьев (52), а у финнов шайбы забросили Эльмери Эронен (23) и Ере Саллинен (41).
Вести.Ruвчера в 14:00

В следующем запуске SpaceX можно поучаствовать виртуально

«Опыт виртуального запуска экипажа Crew-1 НАСА на этот раз включает в себя материалы с запуска, цифровой билет на борт, уведомления в социальных сетях и на почту и получение паспорта астронавта, который мы отправим после успешного запуска», — добавили в агентстве.
Хайтеквчера в 11:50

ЦБ сообщил о стабилизации деловой активности в отраслях внутреннего спроса

Банк России отмечает стабилизацию деловой активности в отраслях внутреннего спроса, только в ограниченном круге отраслей наблюдается негативный эффект из-за возврата ограничений по коронавирусу, сообщается в выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» (.pdf).
Коммерсантъвчера в 13:25

Журова выступила против присвоения Нурмагомедову звания Героя России

Москва, 5 ноября 2020, 15:55 — REGNUM Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия») не поддерживает инициативу депутата Госдумы от Дагестана Гаджимурада Омарова («Справедливая Россия») присвоить бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.
REGNUMвчера в 07:55

ВСУ ожидают поступления в войска установочной партии новой РСЗО «Верба»

По словам генерала, государственные испытания РСЗО "Верба" проведены, в настоящее время решается вопрос изготовления установочной партии системы и поступление ее в войска.
Военное обозрение3 ноября в 05:52

Многодетные семьи в Якутии предлагают освободить от транспортного налога

От уплаты налога предлагается освободить одного из родителей (усыновителей) в многодетной семье в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя не более 200 лошадиных сил.
ИА ЯСИАвчера в 03:49

В Петербурге приняли решение о приостановке работы фуд-кортов

С 9 ноября в Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19, в частности, приостанавливается работа фуд-кортов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новостивчера в 15:33

Украина снова взялась за топор войны

Нынешний день, 5 ноября 2020 года, вполне может войти в историю Донбасса как день, в который ВФУ окончательно сорвались с катушек и начали впервые за последние несколько месяцев лупить со всех стволов по населенным пунктам ДНР Но это все лирика, а реальность весьма страшна.
Новостной фронтвчера в 13:28

Россияне в 2020 году чаще всего покупали по льготным госпрограммам машины Lada

Свыше 220 000 транспортных средств реализовали в Российской Федерации в период январь - октябрь текущего года, используя программы Минпромторга России, поддерживающие существующий спрос.
Car.ruвчера в 12:59