Кабмин предложил выделить средства на обеспечение доступности вакцин и развитие туризма
По словам главы кабмина, благодаря предлагаемым поправкам в государстве станет возможным распределение межбюджетных трансфертов по субъектам федерации, для того чтобы они могли в оперативном порядке сверстать региональные бюджеты, точно понимая, на какие именно суммы поддержки из госказны им стоит рассчитывать.В источнике
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Интерфакс - Россиявчера в 04:29