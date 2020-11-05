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ТАСС
ТАСС

Кабмин предлагает выделить средства на обеспечение доступности вакцин и развитие туризма

Правительство России в поправках к проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку планирует перераспределить ресурсы в пользу решения социально важных задач. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.В источнике
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Российская газета

Точно по расписанию

Российская газетавчера в 12:25
РИА Новости

Правительство подготовило пакет поправок к проекту бюджета до 2023 года

РИА Новостивчера в 04:25
ТАСС

Кабмин предлагает выделить средства на обеспечение доступности вакцин и развитие туризма

ТАССвчера в 04:33
Интерфакс - Россия

Мишустин: поправки о выделении средств на медицину не приведут к увеличению бюджета

Интерфакс - Россиявчера в 04:29
Финмаркет

Правительственные поправки в проект бюджета-2021 перераспределяют средства, не меняя основных параметров - Мишустин

Финмаркетвчера в 05:00
Глас Народа

Заседание Правительства 5 ноября 2020 года. Вступительное слово Михаила Мишустина

Глас Народавчера в 04:20
Вести.Ru

Кабмин предлагает выделить дополнительные средства на доступность вакцин

Вести.Ruвчера в 04:40

Нарышкин рассказал о работе Путина с информацией от разведки

Президент России Владимир Путин, в свое время служивший во внешней разведке, знает тонкость и специфику этой профессии, и работать с главой государства над информацией, которую ему предоставляет разведка, - большое удовольствие, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
РИА Новости19:51

Полиция начала проверку сообщений о поедании белок мигрантами во Владивостоке

Правоохранительные органы во Владивостоке начали проверку после сообщений о поедании работниками-мигрантами на стройке лесных белок и других животных, сообщили в УМВД по Приморскому краю.
Взгляд.рувчера в 04:13

В Подмосковье задержали женщину за попытку организовать убийство отца

Подмосковные полицейские задержали женщину, планировавшую заказное убийство своего отца и предлагавшую исполнителю за это 1,5 миллиона рублей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
РИА Новостивчера в 03:50

Путин заявил о строительстве в России новой серии ледоколов, не имеющей мировых аналогов

Глава России заявил, что российские специалисты в настоящий момент активно трудятся над разработкой и строительством сразу нескольких серий дизельных и автономных ледоколов, которые в ближайшее время не будут иметь аналогов в мире.
Evo-rus.com4 ноября в 13:22

Константин Богомолов поздравил Ксению Собчак с днем рождения и признался, что гордится ею

Константин Богомолов поздравил Ксению Собчак с днем рождения и признался, что гордится ею Одно из главных поздравлений Ксения Собчак сегодня получила от своего трехлетнего сына Платона.
Вокруг ТВвчера в 08:29

В Петербурге приняли решение о приостановке работы фуд-кортов

С 9 ноября в Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19, в частности, приостанавливается работа фуд-кортов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новостивчера в 15:33

В Свердловской области за сутки выявили 287 случаев коронавируса

По сведениям федерального штаба на четверг, 5 ноября, на Среднем Урале за прошедшие сутки еще у 287 жителей региона лабораторно диагностировано инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.comвчера в 02:52

От монитора не ослепнет? Разбираемся, как школьникам пережить второй дистант

Если родители стали замечать, что ребенок всё ближе придвигает монитор или сам всё время старается сесть поближе, это повод обратиться к специалисту для проведения диагностики и выявления потенциальных негативных изменений, — говорит Дмитрий Иванов.
НГС2420:00

Банк России ухудшил прогноз на 2021 год по динамике ВВП в рисковом сценарии

Согласно опубликованным в четверг "Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов", в следующем году ожидается динамика ВВП в диапазоне от минус 0,5% до плюс 0,5%, в то время как в сентябрьской версии документа (проекте) предполагался рост российской экономики в 2021-м на 0 — 1%.
Банки.рувчера в 14:00