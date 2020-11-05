Кабмин предлагает выделить средства на обеспечение доступности вакцин и развитие туризма
Правительство России в поправках к проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку планирует перераспределить ресурсы в пользу решения социально важных задач. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.В источнике
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Мишустин: поправки о выделении средств на медицину не приведут к увеличению бюджета
Интерфакс - Россиявчера в 04:29
Заседание Правительства 5 ноября 2020 года. Вступительное слово Михаила Мишустина
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