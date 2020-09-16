Мишустин сообщил о планах повысить акциз на табак
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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о планах правительства повысить ряд налогов. По его словам, кабмин собирается пересмотреть льготы в сфере Топливно-энергетического комплекса, а также повысить плату за природные ресурсы, индексировать акцизы на табак.В источнике
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