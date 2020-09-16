Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Комсомольская правда
Комсомольская правда

Мишустин сообщил о планах повысить акциз на табак

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о планах правительства повысить ряд налогов. По его словам, кабмин собирается пересмотреть льготы в сфере Топливно-энергетического комплекса, а также повысить плату за природные ресурсы, индексировать акцизы на табак.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Коммерсантъвчера в 07:46
ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

ТАССвчера в 08:12
RT на русском

Кабмин предложил повысить акцизы на табак

RT на русскомвчера в 08:10
РИА Новости

Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак

РИА Новостивчера в 08:18
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

РБКвчера в 07:44
Интерфакс

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Интерфаксвчера в 07:44
Ведомости

Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

Ведомостивчера в 07:37

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей
Daily Moscow15 сентября в 08:17
142

ДНР обвинила Украину в саботаже перемирия

МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что Украина отказалась ввести в действие согласованный 22 июля механизм реагирования на нарушения, в частности совместно рассматривать нарушения и проводить совместные инспекции.
Профильвчера в 14:45

Бари Алибасов передумал разводиться с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Uznayvse.ru напоминает, что на протяжении всего того времени, что Бари Алибасов находился в клинике, его сын Бари Алибасов-младший давал интервью и обвинял всю семью Федосеевой-Шукшиной, в том числе и саму Лидию Николаевну, в отправлении его отца.
Uznayvse.ruвчера в 11:39
20

СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Интерфаксвчера в 14:35
11

Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфаксвчера в 13:33
434

Sony представила новый God of War

Предыдущая God of War вышла в 2018 году на PlayStation 4 и получила высокие оценки от игровых критиков, а также несколько престижных премий, в том числе The Game Awards и TIGA Awards.
Чемпионат17:02

Евродепутаты хотят внести граждан РФ в список санкций по Белоруссии

Депутаты Европейского парламента (ЕП) намерены предложить верховному представителю Европейского совета по внешней политике и Евросовету внести в санкционный список по Белоруссии граждан России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект резолюции, опубликованный на сайте ЕП.
Ведомостивчера в 09:41
9

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с заявлением о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБКвчера в 16:59
88

Мошенники присвоили имущество вдовы и дочери Алексея Баталова

88-летний советский и российский актёр театра и кино Алексей Баталов, скончавшийся в 2017 году, оставил в наследство своим близким $107 тысяч сбережений и четырёхкомнатную квартиру в Доме на набережной.
Pravda.Ru15 сентября в 11:35
49

Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 07:24
29

В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

В России необходимо ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники и разрешить только днем, следует из письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко от члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
Вести.Ruвчера в 03:39
679

Турция начала третью фазу испытаний китайской вакцины Sinovac

В Турции приступили к третьей фазе испытаний китайской вакцины против коронавируса Результаты исследования будут отправлены во Всемирную организацию здравоохранения Автор: Служба новостей Фото: Sinovac Дата: 16.09.2020 (CHELINDUSTRY) В Турции начались финальные испытания экспериментальной вакцины против коронавируса, сообщил.
Chelindustry.ruвчера в 14:15
1

МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
ToDay News Ufaвчера в 09:45
1,1K

Девять пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще девять человек с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:18
43