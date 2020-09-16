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РИА Новости
РИА Новости

Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о предложении кабмина индексировать ставки акцизов на табачную продукцию сильнее инфляции.В источнике
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РИА Новости

Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак

РИА Новостивчера в 08:18
Ведомости

Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

Ведомостивчера в 07:37
RT на русском

Кабмин предложил повысить акцизы на табак

RT на русскомвчера в 08:10
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Коммерсантъвчера в 07:46
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

РБКвчера в 07:44
Интерфакс

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Интерфаксвчера в 07:44
ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

ТАССвчера в 08:12

Файез Саррадж объявил об уходе в отставку с поста главы ПНС Ливии

Глава Правительства национального согласия (ПНС) и Президентского совета Ливии Файез Саррадж официально объявил о своем «искреннем желании» уйти в отставку до конца октября и передать свои полномочия «новой исполнительной власти».
Файез Саррадж объявил об уходе в отставку с поста главы ПНС Ливии
Коммерсантъвчера в 16:21
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с заявлением о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБКвчера в 16:59
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Spotify обвинила Apple в нарушении конкуренции из-за единой подписки

Музыкальный стриминговый сервис Spotify обвинил Apple в антиконкурентном поведении из-за выпуска единого сервиса подписки, который Apple представила вчера на ежегодной сентябрьской презентации новых устройств компании.
Ведомостивчера в 06:53
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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РФС подписал соглашение о развитии футбола в Мурманской области

Мурманск, 16 сентября 2020, 10:12 — REGNUM Соглашение о развитии футбола в Мурманской области заключили Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта РФ, а также областные правительство и федерация футбола.
REGNUMвчера в 03:12

Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру РФ письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в Калининграде, по его мнению, очерняющих чеченцев.
РИА Новости17:38
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МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
ToDay News Ufaвчера в 09:45
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Лукашенко допустил переориентировку грузопотоков с Балтии на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о готовности Минска переориентировать грузопотоки с Прибалтики на Россию, если со стороны Москвы будут предложены не худшие условия.
RT на русскомвчера в 13:42
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Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла республики в Латвии и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
RT на русскомвчера в 14:47
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ЦБ рекомендовал финансовым организациям ввести паспорта продуктов

15 сентября 2020 года Центробанк РФ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредитным компаниям ввести паспорта (ключевые информационные документы) их самых популярных продуктов.
Саминвесторвчера в 08:53
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Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральныйвчера в 01:06
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