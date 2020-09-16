Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак
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Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о предложении кабмина индексировать ставки акцизов на табачную продукцию сильнее инфляции.В источнике
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