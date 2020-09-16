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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Мишустин сообщил о планах повысить акциз на табак

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о планах правительства повысить ряд налогов. По его словам, кабмин собирается пересмотреть льготы в сфере Топливно-энергетического комплекса, а также повысить плату за природные ресурсы, индексировать акцизы на табак.В источнике
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РИА Новости

Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак

РИА Новости08:18
ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

ТАСС08:12
Интерфакс

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Интерфакс07:44
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Коммерсантъ07:46
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

РБК07:44
RT на русском

Кабмин предложил повысить акцизы на табак

RT на русском08:10
Ведомости

Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

Ведомости07:37

В Минске состоялся «крестный ход» за мир в стране

Достигнув площади Победы, участники "крестного хода" горячо поблагодарили друг друга за присутствие, после чего, проскандировав ещё несколько раз лозунги в поддержку стабильности и процветания в Белоруссии, разошлись.
В Минске состоялся «крестный ход» за мир в стране
РИА Новости13:19
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Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла республики в Латвии и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
RT на русском14:47
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В МВД опровергли задержание целого подразделения полиции из-за конопли

В управлении МВД России по Псковской области заявили, что информация о задержании всего личного состава подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского РОВД не соответствует действительности.
Lenta.ru10:57
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Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13:33
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Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новости12:52
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъ13:40
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