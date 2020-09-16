Кабмин предложил повысить акцизы на табак в России
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Правительство России выступило с предложением индексировать ставки акцизов на табачную продукцию сильнее инфляции. Об этом 16 сентября на заседании кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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