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Mockva.ru
Mockva.ru

Кабмин предложил повысить акцизы на табак в России

Правительство России выступило с предложением индексировать ставки акцизов на табачную продукцию сильнее инфляции. Об этом 16 сентября на заседании кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Коммерсантъ07:46
ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

ТАСС08:12
RT на русском

Кабмин предложил повысить акцизы на табак

RT на русском08:10
РИА Новости

Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак

РИА Новости08:18
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

РБК07:44
Интерфакс

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Интерфакс07:44
Ведомости

Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

Ведомости07:37

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
Газета.Ruвчера в 04:57
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
ToDay News Ufa09:45
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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Жаров предложил унифицировать измерения рекламы для ТВ и интернета

Спикер считает, что сквозная система измерений, когда совместимы данные измерителя эфирного, неэфирного ТВ и аудитора-измерителя в интернете, упростит для рекламодателя планирование кросс-платформенных рекламных кампаний и позволит повысить монетизацию контента, поскольку открываются новые сферы измерения его распространения.
TelecomDaily09:17

Силуанов допустил возвращение России на зарубежный рынок заимствований

Министр финансов РФ Антон Силуанов полагает, что Россия сможет вновь начать продажу евробондов на рынке заимствований после того, как успокоится ситуация с отравлением политика Алексея Навального, то есть, когда утихнут санкционные настроения.
Долг.рф15:33
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Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новости12:52
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