Правительство предложило правила дифференцирования промышленных субсидий, которые фактически компенсировали бы утилизационный сбор. О них рассказал в ходе совещания вице-премьера РФ Дмитрия Козака с автоконцернами замглавы Минпромторга Александр Морозов.

с чего всё началось

Правительство предложило правила дифференцирования субсидий, которые компенсировали бы утилизационный сбор. О них в ходе совещания вице-премьера Дмитрия Козака с автоконцернами сообщил замглавы Минпромторга Александр Морозов.

Культура Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

Общество Скончался русский писатель Вячеслав Пьецух Русский писатель Вячеслав Пьецух умер в воскресенье в возрасте 72-х лет. Трагическую новость сообщил друг литератора Владимир Салимон.

Шоу-бизнес Миро: «Шоу Рудковской не составит конкуренцию программе Навки» Блогер считает, что Рудковская перенесла свое шоу неслучайно, потому что ее программа просто не выдержит конкуренции с шоу олимпийской чемпионки.

Политика К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.

Политика Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Происшествия В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.

Политика В Госдуме назвали знаковым приезд в Крым западной делегации Приезд в Крым крупной западной делегации является знаковым событием, приближающим международное признание российского полуострова, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Политика Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.

Политика Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Политика Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю - праздником Рош ха-Шана - и отметил, что этот праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Армия и оружие В Китае рассказали о российском «кошмаре авианосца» Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону.

Армия и оружие В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Происшествия Два человека погибли после падения автомобиля в Москву-реку В Москве в результате падения автомобиля в Москву-реку погибли два человека. об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В украинских Черновцах родились сиамские близнецы На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.

Политика Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны Вашингтон развязал против Тегерана кибервойну, заявил в интервью NBC глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Экономика Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками» Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.

Политика Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

Общество В столице начался митинг в поддержку фигурантов «московского дела» Полиция обеспечивает меры безопасности в центре Москвы, где в воскресенье проходит согласованный с властями митинг "Отпускай" в поддержку фигурантов "московского дела".

Общество В небе Подмосковья засняли необычный объект Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.

Общество Фрегат «Адмирал Макаров» прибыл на греческий остров Корфу Сегодня фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» прибыл в порт Керкира на греческом острове Корфу.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.