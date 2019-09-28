Экономика
News.ruКабмин предложил правила субсидий автопрому для компенсации утильсбора
Правительство предложило правила дифференцирования субсидий, которые компенсировали бы утилизационный сбор. О них в ходе совещания вице-премьера Дмитрия Козака с автоконцернами сообщил замглавы Минпромторга Александр Морозов.
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Правительство предложило правила дифференцирования промышленных субсидий, которые фактически компенсировали бы утилизационный сбор. О них рассказал в ходе совещания вице-премьера РФ Дмитрия Козака с автоконцернами замглавы Минпромторга Александр Морозов.ТАССвчера в 09:48
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