Кабмин предложил устанавливать умные счетчики за счет россиян
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Кабмин поручил профильным ведомствам проработать вопрос о включении стоимости установки «умных» счетчиков в коммунальные платежи. Соответствующие поручения были даны заместителем председателя правительства Юрием Борисовым.В источнике
С чего всё началось
Правительство может переложить стоимость приборов на население
Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъвчера в 17:54
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Стоимость установки умных счётчиков предлагают включить в коммунальные платежи
Фонтанка.Рувчера в 00:50