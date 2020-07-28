Экономика
Российская газетаКабмин предложил уточнить процедуру применения санкций
Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается скорректировать процедуру применения Россией экономических санкций. Изменяются положения закона 2006 года, позволяющего РФ применять санкции к компаниям и физическим лицам в условиях, представляющих угрозу безопасности страны.
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В Госдуму внесли законопроект о заморозке активов в рамках российских санкций
Парламентская газета07:11
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Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
Коммерсантъ 09:18
Общество
Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь предложил Ивану Сафронову заключить сделку, но он отказался. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Павлов.
BFM.ru 08:45
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Общество
Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию
Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
Lenta.ru 07:54
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Родственники и друзья Кондулайнен пока не давали официальных комментариев о состоянии здоровья актрисы.
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Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении игрока «Ромы» Пасторе
Футбольный клуб из Санкт-Петербурга «Зенит» проявляет интерес к игроку «Ромы» Хавьеру Пасторе.
CT news 05:11
Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
Здоровье
Диетолог рассказала, кому вредно есть дыню
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как и когда следует выбирать дыню, чтобы она пошла на пользу здоровью и не причинила никакого вреда.
Вечерняя Москва 04:15
Политика
Навальный опубликовал декларацию о доходах
Оппозиционер Алексей Навальный раскрыл данные о своих доходах. Он сообщил, что за 2019 год заработал 5,44 млн руб.
Коммерсантъ 10:32
Здоровье
Тяга к определенной пище сигнализирует о болезни
ToDay News Ufa вчера в 15:56
Общество
Вьетнам изолировал 80 тысяч туристов из-за нового вида коронавируса
Власти страны сообщили, что вспышка COVID-19 в ряде провинций вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся там.
Вести.Ru 08:07
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru 06:37
Общество
Глава Минприроды поддержал ликвидацию мусоропроводов в жилых домах
В середине июня стало известно, что Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и Институт развития правового общества обратились к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением о закрытии и консервации всех уже существующих мусоропроводов в жилых домах.
РБК 10:35
Политика
Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским»
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации.
Московский Комсомолец вчера в 17:45
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Экономика
Правительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота»
Правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%.
Известия 06:25
Общество
Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске
В Минске милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Белоруссии Наталью Федосенко, сообщает ТАСС.
BFM.ru 09:30
Происшествия
В Москве мужчина в ходе конфликта ранил пассажира автобуса
На юго-западе Москвы между пассажирами автобуса произошёл конфликт, в результате которого мужчина нанёс оппоненту ножевое ранение.
RT на русском 10:38
Общество
В Хабаровске водителя «фургаломобиля» арестовали на восемь суток
Водитель автомобиля, написавшего на машине слова в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и участвовавшего в несанкционированных акциях протеста, арестован на 8 суток, сообщил РИА Новости источник в Центральном суде Хабаровска.
РИА Новости 09:59
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Футбол
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
Vprognoze.ru вчера в 11:18
Происшествия
СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми
СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:06
Политика
Кучма ушел из контактной группы по Донбассу
Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением.
Известия 06:34
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Олейник не поддержал Петра Яна в конфликте с Орловским
Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян остался недоволен высказыванием Андрея Орловского.
Советский спорт 08:56
Игры
PlayStation обделила российских пользователей PS Plus
NewInform 08:24
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Общество
Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Крыму на коронавирус
Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что в Крыму проверяют морскую воду, а также аквапарки и бассейны на наличие коронавируса.
RT на русском 09:27