Экономика
Российская газетаКабмин предложил уточнить процедуру применения санкций
Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается скорректировать процедуру применения Россией экономических санкций. Изменяются положения закона 2006 года, позволяющего РФ применять санкции к компаниям и физическим лицам в условиях, представляющих угрозу безопасности страны.
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Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия 27 июля в 08:37
Футбол
В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА
ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русском вчера в 14:18
Общество
Митингующие в Хабаровске пришли с ножами и топором
DixiNews вчера в 02:27
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 27 июля в 04:52
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал Лозу за слова о высоких гонорарах Лолиты
Аргументы и Факты вчера в 23:24
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
Политика
Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе
Украина обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Крыму в честь дня ВМФ, об этом сообщает "Укринформ".
РИА Новости вчера в 21:47
Общество
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
Происшествия
В ДТП с автобусом в Москве пострадали семь человек
Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с участием автобуса и "Газели" на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 23:51
Происшествия
В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2
ТАСС вчера в 23:48
Хоккей
«Торонто» обыграл «Монреаль» благодаря голу Михеева
ProstoProSport вчера в 23:38
Космос
Антирадиационный щит для космонавтов сделают из чернобыльской плесени
Live24 вчера в 04:09
Общество
Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Общество
Гейтс назвал неэффективной систему тестирования на коронавирус в США
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал неэффективной американскую систему по выявлению заразившихся коронавирусом.
Российская газета вчера в 17:50
Кино
Александра Бортич и Алексей Чадов сыграют в «Игру на выживание» на ТНТ
Премьера сериала "Игра не выживание" состоится в ближайшее время на ТНТ и видеоплатформе Premier.
ИА InterMedia 27 июля в 11:06
Общество
FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости вчера в 17:59
Космос
Астрономы ESA определили источник радиоволн из глубин Вселенной
Астрономы впервые проследили связь между магнетарами и быстрыми радиовсплесками, природа происхождения которых достоверно не установлена.
Экономика сегодня вчера в 23:25
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Здоровье
Злоупотребление арбузом может привести к метаболическим расстройствам
Радио Маяк вчера в 14:13
Происшествия
Алтайская чиновница получила реальный срок за взятки
Следствию удалось доказать, что мзду (общая сумма взяток превысила 2, 5 млн. руб) чиновница регулярно получала с сентября 2015 года по декабрь 2018 года за незаконные действия и бездействия в отношении организаций, занимающихся реализацией алкогольной продукцией.
REGNUM 00:28
Здоровье
Россиян предупредили об опасных последствиях герпеса
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», чем опасны последствия герпеса.
Телеканал 360° вчера в 23:20
Технологии
Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
РИА Новости вчера в 12:42
Здоровье
В Ростовской области выявили 133 новых случая заражения коронавирусом
На 28 июля в Ростовской области у 12 538 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 298,4 на 100 тыс. жителей.
Kursk.com вчера в 04:39
Единоборства
Олейник не поддержал Петра Яна в конфликте с Орловским
Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян остался недоволен высказыванием Андрея Орловского.
Советский спорт вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер родила девочку
Globallookpress Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы из "Игры престолов", родила первенца в одной из больниц Лос-Анджелеса.
РЕН ТВ вчера в 18:16
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 27 июля в 09:28
Футбол
Президент «Атлетико» подтвердил интерес «Челси» к Яну Облаку
Глава мадридского «Атлетико» Энрике Сересо отреагировал на информацию английских СМИ о переговорах с «Челси» по трансферу голкипера Яна Облака.
ProstoProSport вчера в 08:08
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
Общество
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49