Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин предложил уточнить процедуру применения санкций

Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается скорректировать процедуру применения Россией экономических санкций. Изменяются положения закона 2006 года, позволяющего РФ применять санкции к компаниям и физическим лицам в условиях, представляющих угрозу безопасности страны.
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Правительство внесло в Госдуму закон о специальных экономических мерах

ИА Красная Веснавчера в 14:01

Процедуры применения Россией экономических санкций планируется уточнить

Финмаркетвчера в 06:14

Кабмин предложил уточнить процедуру применения санкций

Российская газетавчера в 06:26

В Госдуму внесен законопроект о специальных экономических мерах

Росбалтвчера в 06:29

Законопроект о специальных экономических мерах внесён в Госдуму

REGNUMвчера в 05:12
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Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия 27 июля в 08:37
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Футбол

В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА

ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
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Митингующие в Хабаровске пришли с ножами и топором

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Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 27 июля в 04:52
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Пригожин раскритиковал Лозу за слова о высоких гонорарах Лолиты

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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
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Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе

Украина обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Крыму в честь дня ВМФ, об этом сообщает "Укринформ".
РИА Новости вчера в 21:47
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Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
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Происшествия

В ДТП с автобусом в Москве пострадали семь человек

Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с участием автобуса и "Газели" на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 23:51
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Происшествия

В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2

ТАСС вчера в 23:48
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Хоккей

«Торонто» обыграл «Монреаль» благодаря голу Михеева

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Антирадиационный щит для космонавтов сделают из чернобыльской плесени

Live24 вчера в 04:09
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Общество

Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ вчера в 15:07
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Общество

Гейтс назвал неэффективной систему тестирования на коронавирус в США

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал неэффективной американскую систему по выявлению заразившихся коронавирусом.
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Александра Бортич и Алексей Чадов сыграют в «Игру на выживание» на ТНТ

Премьера сериала "Игра не выживание" состоится в ближайшее время на ТНТ и видеоплатформе Premier.
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Общество

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости вчера в 17:59
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Космос

Астрономы ESA определили источник радиоволн из глубин Вселенной

Астрономы впервые проследили связь между магнетарами и быстрыми радиовсплесками, природа происхождения которых достоверно не установлена.
Экономика сегодня вчера в 23:25
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
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Здоровье

Злоупотребление арбузом может привести к метаболическим расстройствам

Радио Маяк вчера в 14:13
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Происшествия

Алтайская чиновница получила реальный срок за взятки

Следствию удалось доказать, что мзду (общая сумма взяток превысила 2, 5 млн. руб) чиновница регулярно получала с сентября 2015 года по декабрь 2018 года за незаконные действия и бездействия в отношении организаций, занимающихся реализацией алкогольной продукцией.
REGNUM 00:28
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Здоровье

Россиян предупредили об опасных последствиях герпеса

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», чем опасны последствия герпеса.
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Технологии

Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
РИА Новости вчера в 12:42
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Здоровье

В Ростовской области выявили 133 новых случая заражения коронавирусом

На 28 июля в Ростовской области у 12 538 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 298,4 на 100 тыс. жителей.
Kursk.com вчера в 04:39
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Олейник не поддержал Петра Яна в конфликте с Орловским

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян остался недоволен высказыванием Андрея Орловского.
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Звезда «Игры престолов» Софи Тернер родила девочку

Globallookpress Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы из "Игры престолов", родила первенца в одной из больниц Лос-Анджелеса.
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Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 27 июля в 09:28
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Футбол

Президент «Атлетико» подтвердил интерес «Челси» к Яну Облаку

Глава мадридского «Атлетико» Энрике Сересо отреагировал на информацию английских СМИ о переговорах с «Челси» по трансферу голкипера Яна Облака.
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
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Общество

Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
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