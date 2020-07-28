Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин предложил уточнить процедуру применения санкций

Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается скорректировать процедуру применения Россией экономических санкций. Изменяются положения закона 2006 года, позволяющего РФ применять санкции к компаниям и физическим лицам в условиях, представляющих угрозу безопасности страны.
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Правительство России предлагает расширить применение экономических санкций

ПРАЙМ11:05

Процедуры применения Россией экономических санкций планируется уточнить

Финмаркет06:14

В Госдуму внесли законопроект о заморозке активов в рамках российских санкций

Парламентская газета07:11

В Госдуму внесен законопроект о специальных экономических мерах

Росбалт06:29

Кабмин предложил уточнить процедуру применения санкций

Российская газета06:26

Кабмин предложил уточнить порядок применения санкций

Право.ру09:40

Законопроект о специальных экономических мерах внесён в Госдуму

REGNUM05:12
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Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

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Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

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Общество

«Роснефть» переведет часть сотрудников на сокращенную рабочую неделю

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Общество

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РИА Новости 07:54
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Политика

В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
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Политика

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Клон страницы Дениса Пушилина появился в социальной сети «Одноклассники», там распространяется недостоверная информация.
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Общество

За неделю больных коронавирусом в Крыму стало больше на 18%

За прошедшую неделю в Крыму зафиксировано увеличение количества заболевших коронавирусом на 18,6%. Об этом КП-Крым сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по республике.
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Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Газета.Ru 06:36
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Политика

Трамп в шутку обвинил Россию в беспорядках США

Президент США Дональд Трамп 28 июля на своей странице в Twitter пошутил о «вине» России в беспорядках, происходящих в Соединенных Штатах.
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
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Финансы

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1.
Интерфакс 08:50
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Путешествия

В АТОР назвали стоимость туров в Турцию в августе

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Общество

В Саратовской области ужесточат масочный режим

Контроль за соблюдением масочного режима в Саратовской области, где сохраняется число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса на уровне выше 90, необходимо ужесточить, заявил губернатор Валерий Радаев.
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Автоспорт

В Racing Point ждут ответ Феттеля до 31 июля

Как пишет немецкое издание Auto Bild, в Racing Point официально предложили контракт Себастьяну Феттелю, и только от самого гонщика зависит, примет он его или нет.
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Экономика

«Татнефть» заключила соглашение о создании шинного завода в Казахстане

ПАО "Татнефть" и компания "Аллюр" (Казахстан) во вторник заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия по производству легковых, легкогрузовых и грузовых шин.
Интерфакс 10:55
Политика

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
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Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
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Единоборства

Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
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Общество

В Москве число безработных за время эпидемии коронавируса выросло в 7 раз

По словам заместителя мэра, во время любой кризисной ситуации «происходит естественная очистка рынка от тех, кто менее эффективен, а те, кто более эффективен, наоборот, набирают новые силы, новые обороты».
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Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
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Авто

Уникальную гибридную «Волгу» сфотографировали в Мытищах

На одной из парковок в подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный ГАЗ-31105.
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Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

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Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

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