Экономика
Российская газетаКабмин предложил уточнить процедуру применения санкций
Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается скорректировать процедуру применения Россией экономических санкций. Изменяются положения закона 2006 года, позволяющего РФ применять санкции к компаниям и физическим лицам в условиях, представляющих угрозу безопасности страны.
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В Госдуму внесли законопроект о заморозке активов в рамках российских санкций
Парламентская газета07:11
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Армия и оружие
Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
РИА Новости 11:44
Общество
Центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса
24 июля сообщалось, что «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах.
Lenta.ru 04:57
Экономика
Дороги на Южный берег Крыма реконструируют за 136 млрд рублей
Несколько дорог, ведущих на Южный берег Крыма, будут реконструированы за 136 млрд рублей.
ИА Крыминформ 10:40
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Футбол
Семак назвал новичка «Зенита» Ловрена хорошей заменой Ивановичу
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил новичка питерской команды Деяна Ловрена с уходящим Браниславом Ивановичем.
ProstoProSport 05:25
Политика
Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД заявил, что бессимптомно перенёс коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:50
Общество
«Роснефть» переведет часть сотрудников на сокращенную рабочую неделю
«Роснефть» с 1 октября временно переведет некоторых сотрудников на сокращенную рабочую неделю.
Forbes 11:28
Общество
Краснодарский краевой суд уволил «золотую судью» Хахалеву
РИА Новости 07:54
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Политика
«Клон Пушилина» призвал шахтёров бастовать и требовать у России деньги
Клон страницы Дениса Пушилина появился в социальной сети «Одноклассники», там распространяется недостоверная информация.
Rusvesna.su 11:50
Общество
За неделю больных коронавирусом в Крыму стало больше на 18%
За прошедшую неделю в Крыму зафиксировано увеличение количества заболевших коронавирусом на 18,6%. Об этом КП-Крым сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по республике.
КП - Крым 08:51
Политика
Трамп в шутку обвинил Россию в беспорядках США
Президент США Дональд Трамп 28 июля на своей странице в Twitter пошутил о «вине» России в беспорядках, происходящих в Соединенных Штатах.
Известия 10:48
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Финансы
Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля
Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1.
Интерфакс 08:50
Общество
В Саратовской области ужесточат масочный режим
Контроль за соблюдением масочного режима в Саратовской области, где сохраняется число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса на уровне выше 90, необходимо ужесточить, заявил губернатор Валерий Радаев.
РИА Новости 11:47
Автоспорт
В Racing Point ждут ответ Феттеля до 31 июля
Как пишет немецкое издание Auto Bild, в Racing Point официально предложили контракт Себастьяну Феттелю, и только от самого гонщика зависит, примет он его или нет.
F1news.ru 12:02
Экономика
«Татнефть» заключила соглашение о создании шинного завода в Казахстане
ПАО "Татнефть" и компания "Аллюр" (Казахстан) во вторник заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия по производству легковых, легкогрузовых и грузовых шин.
Интерфакс 10:55
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Единоборства
Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи
Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости 08:28
Общество
В Москве число безработных за время эпидемии коронавируса выросло в 7 раз
По словам заместителя мэра, во время любой кризисной ситуации «происходит естественная очистка рынка от тех, кто менее эффективен, а те, кто более эффективен, наоборот, набирают новые силы, новые обороты».
Говорит Москва 11:41
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Авто
Уникальную гибридную «Волгу» сфотографировали в Мытищах
На одной из парковок в подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный ГАЗ-31105.
Daily-Motor.Ru 00:48
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
Общество
Росгвардия выпустила клип по мотивам игры The Last of Us
Росгвардия записала кавер на заглавную песню игры The Last of Us и выпустила клип на него. Название кавера — «Trust Us» («Верьте в нас»).
Афиша Daily 08:04