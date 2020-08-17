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Вести.Ru
Вести.Ru

Кабмин предложит продление выплат борющимся с коронавирусом медикам

"Выплаты после сентября на сегодняшний день будут продолжены определенным способом", – сообщил Мишустин в понедельник во время посещения областного онкологического диспансера в Магадане (цитаты ТАСС). Продление выплаты региональных надбавок медикам планируется до декабря.В источнике
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Мишустин рассказал о планах по выплатам медикам за работу с COVID-19

Правительство выступит с предложениями в том или ином виде продолжить стимулирующую политику в отношении медиков, которые борются с новой коронавирусной инфекцией, заявил Михаил Мишустин. Премьер в рамках визита в Магадан посетил областной онкодиспансер и пообщался с персоналом.
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