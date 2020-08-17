Кабмин предложит продление выплат борющимся с коронавирусом медикам

"Выплаты после сентября на сегодняшний день будут продолжены определенным способом", – сообщил Мишустин в понедельник во время посещения областного онкологического диспансера в Магадане (цитаты ТАСС). Продление выплаты региональных надбавок медикам планируется до декабря.