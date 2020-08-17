Кабмин предложит продление выплат борющимся с коронавирусом медикам
Смотрите также
Макрон призвал ЕС поддерживать протестующих в Белоруссии
Лукашенко на коленях поблагодарил митингующих в Минске
Лукашенко прокомментировал забастовки на белорусских заводах
Водитель убил дорожного рабочего в ходе конфликта на западе Москвы
Путин представил Лукашенко своё видение ситуации в Белоруссии
Белорусское правительство сложило полномочия перед Лукашенко
Врач назвала вредный для почек продукт
Светлана Бондарчук вышла замуж в платье за 700 тысяч рублей
Оппозиция выразила готовность к диалогу с Лукашенко
Беременная Наталья Подольская улетела на отдых в Турцию без мужа
Умер внук первого президента Казахстана Назарбаева Айсултан
На пути к Белоруссии заметили колонну грузовиков без номеров
Певица Валентина Легкоступова скончалась в Москве
Разработка шихана Куштау в Башкирии будет приостановлена
Мэр турецкой Антальи Мухиттин Бёджек заразился коронавирусом
Клиническая больница СГМУ возвращается к штатному режиму работы
На пути следования российских военных в Сирии произошел взрыв
Лукашенко прокомментировал забастовки на белорусских заводах
Появилась новая версия возникновения коронавируса
Центр «Вектор» начал второй этап испытания вакцины от коронавируса
Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»
Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко
Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября
Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края
Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина
Водитель убил дорожного рабочего в ходе конфликта на западе Москвы
Адвокат рассказал о выделенном в отдельное производство деле Голунова
"Выплаты после сентября на сегодняшний день будут продолжены определенным способом", – сообщил Мишустин в понедельник во время посещения областного онкологического диспансера в Магадане (цитаты ТАСС). Продление выплаты региональных надбавок медикам планируется до декабря.В источнике
С чего всё началось
Мишустин рассказал о планах по выплатам медикам за работу с COVID-19
Правительство выступит с предложениями в том или ином виде продолжить стимулирующую политику в отношении медиков, которые борются с новой коронавирусной инфекцией, заявил Михаил Мишустин. Премьер в рамках визита в Магадан посетил областной онкодиспансер и пообщался с персоналом.
РИА Новости21:42
Подробнее о событии