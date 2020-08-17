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Кабмин предложит продлить выплаты борющимся с коронавирусом медикам

Правительство России намерено предложить продлить стимулирующие выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с персоналом областного онкологического диспансера в Магадане.В источнике
Михаил Мишустинроссийский государственный деятель
Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными.
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Коммерсантъ

Правительство предложит Путину продлить выплаты медикам, работающим с коронавирусом

Коммерсантъ22:14
Комсомольская правда

Правительство предложит Путину продлить меры поддержки медикам, борющимся с коронавирусом

Комсомольская правда21:49
РБК

Мишустин заявил об уверенности в продлении коронавирусных надбавок врачам

РБК22:07
Lenta.ru

Мишустин предложит Путину продлить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом

Lenta.ru22:04
RT на русском

Кабмин предложит продлить выплаты борющимся с коронавирусом медикам

RT на русском22:07
РИА Новости

Мишустин рассказал о планах по выплатам медикам за работу с COVID-19

РИА Новости21:42
ТАСС

Кабмин предложит Путину продлить меры поддержки медикам, борющимся с COVID-19

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