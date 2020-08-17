Кабмин предложит продлить выплаты борющимся с коронавирусом медикам
Правительство России намерено предложить продлить стимулирующие выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с персоналом областного онкологического диспансера в Магадане.В источнике
Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными.
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Правительство предложит Путину продлить меры поддержки медикам, борющимся с коронавирусом
Комсомольская правда21:49