Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными.