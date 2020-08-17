Кабмин предложит продлить выплаты борющимся с коронавирусом медикам
Правительство России намерено предложить продлить стимулирующие выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с персоналом областного онкологического диспансера в Магадане.В источнике
С чего всё началось
Мишустин рассказал о планах по выплатам медикам за работу с COVID-19
Правительство выступит с предложениями в том или ином виде продолжить стимулирующую политику в отношении медиков, которые борются с новой коронавирусной инфекцией, предложения передадут Владимиру Путину, заявил Михаил Мишустин.
РИА Новости21:42
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