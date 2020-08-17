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Кабмин предложит продлить выплаты борющимся с коронавирусом медикам

Правительство России намерено предложить продлить стимулирующие выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с персоналом областного онкологического диспансера в Магадане.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин рассказал о планах по выплатам медикам за работу с COVID-19

Правительство выступит с предложениями в том или ином виде продолжить стимулирующую политику в отношении медиков, которые борются с новой коронавирусной инфекцией, предложения передадут Владимиру Путину, заявил Михаил Мишустин.
РИА Новости21:42
Подробнее о событии
РИА Новости

Мишустин рассказал о планах по выплатам медикам за работу с COVID-19

РИА Новости21:42
РБК

Мишустин заявил об уверенности в продлении коронавирусных надбавок врачам

РБК22:43
Весьма

Михаил Мишустин рассказал медикам Магаданского онкодиспансера о продлении стимулирующих выплат

Весьма22:28
Коммерсантъ

Правительство предложит Путину продлить выплаты медикам за работу с коронавирусом

Коммерсантъ22:14
RT на русском

Кабмин предложит продлить выплаты борющимся с коронавирусом медикам

RT на русском22:07
MagadanMedia.ru

Михаил Мишустин: Выплаты врачам после сентября будут продолжены

MagadanMedia.ru22:52
ТАСС

Кабмин предложит Путину продлить меры поддержки медикам, борющимся с COVID-19

ТАСС21:39

Мишустин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток прибыл в Магадан

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках поездки по дальневосточным регионам прибыл в Магадан, где планирует встретиться с губернатором области Сергеем Носовым и осмотреть социальные объекты и инфраструктуру.
Мишустин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток прибыл в Магадан
Известия20:55
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Счётная палата выявила нарушения ФТС на 459 млн рублей в 2019 году

«Проверка выявила 744 нарушения законодательства ЕАЭС и России при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля товаров на сумму 459,8 млн рублей: 728 нарушений, связанных с неправильной классификацией товаров», — цитирует аудитора Андрея Батуркина пресс-служба контрольного ведомства.
RT на русском19:37
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Трамп значительно сократил отставание от Байдена среди избирателей

Действующий президент США Дональд Трамп за последние несколько месяцев значительно сократил отставание по популярности среди избирателей от своего наиболее вероятного соперника на выборах главы государства от Демократической партии Джозефа Байдена.
Известия22:32
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В Южно-Сахалинске откроется выставка, посвященная буллингу

Перед открытием выставки в "Комсомольце" состоится общероссийская премьера подростковой драмы Кей ТиКерран "Школа на выживание" (США, 2019), главная героиня которой борется с буллингом в американской школе.
Сахалин.Инфо20:07
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США не дают украинскому авиастроению сбежать в Китай

Чуть позже возникла анекдотичная идея с покупкой "Мотор Сич" американцами: предприятие в рамках возможной реализации этой сделки в 2019 году посетил частный подрядчик по вопросам безопасности, миллиардер и неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс — бывший морской котик и основатель оборонного подрядчика, ранее известного как Blackwater.
РИА Новостивчера в 01:00
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Татьяна Навка не выйдет на лед в новом сезоне «Ледникового периода»

Знаменитая фигуристка сообщила, что всё-таки будет принимать участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период», правда на льду в новых выпусках в популярной телепередаче спортсменка всё-таки не появится.
Bimru.ruвчера в 11:32
2

Кедми указал, что Запад своими действиями подталкивает Минск к Москве

Поведение белорусского лидера Александра Лукашенко вызвало у представителей Запада ощущение слабости главы страны, поэтому они решили повторить украинский сценарий в Минске, заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.
Народные новости15 августа в 05:20
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