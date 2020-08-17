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Кабмин предложит продлить выплаты борющимся с коронавирусом медикам

Правительство России намерено предложить продлить стимулирующие выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с персоналом областного онкологического диспансера в Магадане.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин рассказал о планах по выплатам медикам за работу с COVID-19

Правительство выступит с предложениями в том или ином виде продолжить стимулирующую политику в отношении медиков, которые борются с новой коронавирусной инфекцией, предложения передадут Владимиру Путину, заявил Михаил Мишустин.
РИА Новости21:42
Подробнее о событии
MagadanMedia.ru

Михаил Мишустин: Выплаты врачам после сентября будут продолжены

MagadanMedia.ru22:52
ТАСС

Кабмин предложит Путину продлить меры поддержки медикам, борющимся с COVID-19

ТАСС21:39
Весьма

Михаил Мишустин рассказал медикам Магаданского онкодиспансера о продлении стимулирующих выплат

Весьма22:28
RT на русском

Кабмин предложит продлить выплаты борющимся с коронавирусом медикам

RT на русском22:07
РИА Новости

Мишустин рассказал о планах по выплатам медикам за работу с COVID-19

РИА Новости21:42
РБК

Правительство предложит продлить надбавки врачам за работу с COVID-19

РБК22:43
Интерфакс - Россия

Стимулирующая политика в отношении медиков, которые борются с COVID-19 будет продолжена - Мишустин

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