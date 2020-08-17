Эксперты Sohu восхитились возможностями транспортного самолета ПАК ТА

Россия до сих пор владеет авиапарком самолетов Ан-124, которые по своей грузоподъемности превосходят даже американские транспортники Lockheed C-5 Galaxy сообщение Sohu В Китае рассказали, что характеристики нового транспортного российского самолета должны превзойти возможности Boeing C-17 Globemaster III из США, а также европейского Airbus A400M.