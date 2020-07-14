Коронавирус
REGNUMПравительство РФ выделило «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей
Москва, 14 июля 2020, 10:55 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении авиакомпании «Аэрофлот» госгарантий на кредиты. Об этом глава правительства сообщил 14 июля на встрече с руководителем авиаперевозчика Виталием Савельевым.
Читать в источнике
Оценить21
Мной подписано распоряжение о выделении компании государственных гарантий на кредиты в сумме 70 миллиардов рублей.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРИА Новости 03:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 06:00, Ашберн
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
Политика
Парламент Украины принял закон о легализации игорного бизнеса в стране
Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, такое решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 04:24
Общество
Бывший ведущий «Разрушителей легенд» умер в 49 лет
На 50-м году жизни умер один из бывших ведущих телепередачи «Разрушители легенд» Грант Имахара.
Известия 03:43
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:32
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета вчера в 11:21
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович переехала в особняк Павла Прилучного
Мирослава Карпович перевезла в особняк актера все свои вещи и успела устроить скандал с местным персоналом.
Радио Комсомольская правда 02:42
Армия и оружие
Азербайджан сообщил о гибели двух офицеров на границе с Арменией
Замглавы Минобороны Азербайджана Керим Велиев заявил о гибели двух высокопоставленных азербайджанских офицеров в результате обстрелов на границе с Арменией, передает «Vesti.az».
РБК 05:45
Гаджеты
NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX
Evo-rus.com 12 июля в 15:17
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском вчера в 08:08
Игры
Microsoft Flight Simulator выйдет в августе
Srnsk вчера в 20:24
Политика
Министр сельского хозяйства Саратовской области ушла в отставку
Татьяна Кравцева занимала пост министра сельского хозяйства Саратовской области с мая 2015 года.
Регион 64 05:43
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Гаджеты
Windows-ПК могут перейти на ARM-процессоры вслед за Apple Mac
По мнению Гассе, нынешняя ситуация ставит перед Microsoft выбор: либо забыть про Windows на платформе ARM, либо устранить проблемы совместимости приложений и предложить рабочую альтернативу новым Apple Mac.
3DNews вчера в 21:57
Авто
В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Официальный дебют обновленного Mitsubishi Outlander состоится уже в этом году.
Evo-rus.com 04:07
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны
Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определённых условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
RT на русском 05:55
Экономика
Прожиточный минимум в Красноярском крае увеличен на 4,4 %
Величина прожиточного минимума в регионах устанавливается и корректируется в зависимости от стоимости потребительской корзины.
Городские новости. Красноярск 05:18
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС вчера в 12:28
Игры
Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября
Датой запуска игры назначено 29 октября.
Evo-rus.com вчера в 07:29
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова позировала без одежды на природе
Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии.
WomanHit.ru 04:38
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о случаях удаления выпускников с ЕГЭ
Более 300 человек было удалено с Единого госэкзамена на текущий момент, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РИА Новости 05:38
Происшествия
Генпрокуратура РФ объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Генпрокуратура сделала вывод, что туристы погибли на перевале Дятлова в 1959 году в результате схода лавины.
МедиаПоток 11 июля в 10:48
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Единоборства
Исмаилов пообещал Александру Емельяненко тяжёлый бой
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут главный бой в тяжёлом весе на турнире ACA 107, который пройдёт 24 июля в Сочи.
News.ru вчера в 10:37
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru вчера в 06:14
Армия и оружие
Украинская ДРГ подорвалась на минах: двое боевиков ранены и один погиб
Новостной фронт 01:56
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36