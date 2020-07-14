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REGNUMREGNUMПравительство РФ выделило «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей

Москва, 14 июля 2020, 10:55 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении авиакомпании «Аэрофлот» госгарантий на кредиты. Об этом глава правительства сообщил 14 июля на встрече с руководителем авиаперевозчика Виталием Савельевым.
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Михаил Мишустин
Мной подписано распоряжение о выделении компании государственных гарантий на кредиты в сумме 70 миллиардов рублей.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРИА Новости 03:44

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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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