Мной подписано распоряжение о выделении компании государственных гарантий на кредиты в сумме 70 миллиардов рублей.

Москва, 14 июля 2020, 10:55 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении авиакомпании «Аэрофлот» госгарантий на кредиты. Об этом глава правительства сообщил 14 июля на встрече с руководителем авиаперевозчика Виталием Савельевым.

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