Премьер также сообщил, что в бюджеты 35 регионов будет направлено более 6 млрд рублей субсидий, предназначенных для возмещения сельхозтоваропроизводителям части прямых затрат на создание новых и модернизацию действующих объектов АПК.
Сертификат автоматически будет продлён для всех, кто переболел коронавирусом в течение последнего года, сейчас вносятся соответствующие документы, он будет действителен один год, а не 6 месяцев, как сейчас, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Следствие просит арестовать бывшего начальника областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко и его подчиненного Сергея Мальцева по обвинению в организации сексуального насилия в учреждении, сообщила пресс-служба Волжского районного суда Саратова.
Разработка поможет не загрязнять окружающую среду и орбиту Земли, что кажется особенно актуальным в свете последних сообщений о многократных сближениях Международной космической станции с космическим мусором.