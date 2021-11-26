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Кабмин предоставит 10 млрд рублей на поддержку молочного животноводства

Правительство предоставит 10 миллиардов рублей на поддержку молочного животноводства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета
Средства нужны для компенсации части расходов на покупку подорожавших кормов.
Российская газета
Премьер также сообщил, что в бюджеты 35 регионов будет направлено более 6 млрд рублей субсидий, предназначенных для возмещения сельхозтоваропроизводителям части прямых затрат на создание новых и модернизацию действующих объектов АПК.
ТАСС
За последние два с половиной года цены поставщиков на комбикорма и фуражное зерно увеличились почти в полтора раза.
ИА Красная Весна

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Кабмин выделит 10 млрд рублей животноводам на закупку кормов для КРС
Milknews.ru06:56
Кабмин предоставит 10 млрд рублей на поддержку молочного животноводства
Российская газета06:04
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