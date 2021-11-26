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Кабмин предоставит 10 млрд рублей на поддержку молочного животноводства

Правительство предоставит 10 миллиардов рублей на поддержку молочного животноводства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета
Премьер-министр отметил, что сельхозпроизводителям для получения субсидии не придется собирать большое количество бумажных документов.
Комсомольская правда
В 2022 году все формальные процедуры планируется полностью перевести в электронный формат с помощью нового суперсервиса, так что субсидии, гранты и льготные кредиты станут доступны в несколько кликов.
Комсомольская правда
Премьер также сообщил, что в бюджеты 35 регионов будет направлено более 6 млрд рублей субсидий, предназначенных для возмещения сельхозтоваропроизводителям части прямых затрат на создание новых и модернизацию действующих объектов АПК.
ТАСС

Подробнее о событии

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Комсомольская правда09:28
Кабмин выделит 10 млрд рублей животноводам на закупку кормов для КРС
Milknews.ru06:56
Кабмин предоставит 10 млрд рублей на поддержку молочного животноводства
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