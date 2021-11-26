Премьер также сообщил, что в бюджеты 35 регионов будет направлено более 6 млрд рублей субсидий, предназначенных для возмещения сельхозтоваропроизводителям части прямых затрат на создание новых и модернизацию действующих объектов АПК.
Как говорит специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики профессор, доктор медицинских наук Игорь Гундаров, в ковид-госпиталях действительно творятся страшные вещи, о которых рассказали накануне медики в открытом письме, передает solenka.info.
Как поясняется в письме, в ходе пленарного заседания Госдумы 16 ноября лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к генпрокурору Игорю Краснову с предложениями "запретить все левые партии" и "отменить все результаты выборов КПРФ".