Премьер также сообщил, что в бюджеты 35 регионов будет направлено более 6 млрд рублей субсидий, предназначенных для возмещения сельхозтоваропроизводителям части прямых затрат на создание новых и модернизацию действующих объектов АПК.
Существующие ПЦР-тесты все еще выявляют новый штамм коронавируса Omicron, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, опубликованном по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.
Команда миссии была настолько вдохновлена красотой пейзажа, что они объединили две версии черно-белых изображений в разное время суток и добавили цвета, чтобы создать редкую открытку с Красной планеты.