Будьте в Плюсе

Кабмин предоставит 10 млрд рублей на поддержку молочного животноводства

Правительство предоставит 10 миллиардов рублей на поддержку молочного животноводства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета
Премьер-министр отметил, что сельхозпроизводителям для получения субсидии не придется собирать большое количество бумажных документов.
Комсомольская правда
В 2022 году все формальные процедуры планируется полностью перевести в электронный формат с помощью нового суперсервиса, так что субсидии, гранты и льготные кредиты станут доступны в несколько кликов.
Комсомольская правда
Премьер также сообщил, что в бюджеты 35 регионов будет направлено более 6 млрд рублей субсидий, предназначенных для возмещения сельхозтоваропроизводителям части прямых затрат на создание новых и модернизацию действующих объектов АПК.
ТАСС

Подробнее о событии

Правительство страны определило меры поддержки для фермеров
TatCenterвчера в 11:06
Правительство выделит животноводам 10 млрд рублей для компенсации расходов на корма
Комсомольская правдавчера в 09:28
Кабмин выделит 10 млрд рублей животноводам на закупку кормов для КРС
Milknews.ruвчера в 06:56
Кабмин предоставит 10 млрд рублей на поддержку молочного животноводства
Российская газетавчера в 06:04

Интересное

Губернатор Кузбасса отправил в отставку главу Прокопьевска за банкет во время траура

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил об отставке мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко, который в дни траура устроил банкет по случаю назначения на должность.
РИА Новостивчера в 13:11

ВОЗ заявила о способности ПЦР-тестов выявлять новый штамм коронавируса Omicron

Существующие ПЦР-тесты все еще выявляют новый штамм коронавируса Omicron, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, опубликованном по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.
РИА Новостивчера в 13:30

Картина Сергея Лозницы «Мистер Ландсбергис» победила на амстердамском фестивале IDFA

Посвященная истории отделения Литвы от СССР картина Сергея Лозницы «Мистер Ландсбергис» была удостоена приза за лучший фильм на фестивале документального кино IDFA в Амстердаме.
Lenta.ruвчера в 01:31

Марсоход Curiosity отправил шикарную открытку с фотографией Марса

Команда миссии была настолько вдохновлена красотой пейзажа, что они объединили две версии черно-белых изображений в разное время суток и добавили цвета, чтобы создать редкую открытку с Красной планеты.
AstroNews.ru25 ноября в 13:08