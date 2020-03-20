Общество

Газета.RuГазета.RuКабмин приостановил ограничение на торговлю масками

Правительство России приостановило постановление, разрешающее продавать медицинские маски только имеющим фармацевтическую лицензию компаниям, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
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с чего всё началось

Мишустин приостановил ограничение на торговлю медицинскими масками

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление (копия есть у РБК), которое вводит временный мораторий на правительственное решение от 3 апреля о введении ограничений на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, фильтрующими респираторами, медицинскими перчатками, марлей и комплектами защитной одежды.
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ТАСС06:15

Правительство приостановило постановление о продаже масок компаниями с лицензиями

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Происшествия

В Иркутской области ребенка с коронавирусом охраняет полиция

В городе Усть-Кут семью с больным коронавирусом ребенком взяли под охрану полицейские.
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Общество

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Известия 07:19
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Финансы

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Курс евро снизился почти на 18 копеек и оказался на отметке 80,15 рубля (ранее в ходе сессии опускался ниже 80 рублей), свидетельствуют данные биржи.
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Общество

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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ на транспорте, подозреваемых в подбросе амфетамина с целью улучшения показателей по службе, сообщил РАПСИ адвокат Владислав Филатьев, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права".
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Общество

В Россию привезли штамм коронавируса из США

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Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

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Политика

Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса

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Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
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Генсек НАТО заявил о помощи Ираку в борьбе с коронавирусом

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Общество

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
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Кино

Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва

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Появилась петиция с требованием отставки Сечина

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Футбол

Оставшиеся стадии еврокубков могут пройти в одноматчевом формате

Оставшиеся стадии еврокубков могут пройти в одноматчевом формате без зрителей, сообщает Cadena Ser.
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