Общество
Газета.RuКабмин приостановил ограничение на торговлю масками
Правительство России приостановило постановление, разрешающее продавать медицинские маски только имеющим фармацевтическую лицензию компаниям, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
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с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление (копия есть у РБК), которое вводит временный мораторий на правительственное решение от 3 апреля о введении ограничений на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, фильтрующими респираторами, медицинскими перчатками, марлей и комплектами защитной одежды.РБК05:58
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Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Государственная дума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:04
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник 04:51
Экономика
МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран
Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.
ТАСС вчера в 17:40
Наука
Разработана новая углеродная наноструктура сильнее алмазов
ГЛАС.RU вчера в 15:47
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.
Газета.Ru 06:13
Политика
Путин заявил о необходимости новых мер по поддержке экономики
Ситуация в России такова, что нужно принять новые меры по поддержке экономики, «адекватные уровню новых вызовов», заявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ 07:16
Экономика
Операторы предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
Происшествия
В Ростовской области выявили еще 20 заболевших коронавирусом за сутки
По данным федерального оперштаба, 14 апреля в Ростовской области зарегистрировано 20 новых больных коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:50
Происшествия
В Иркутской области ребенка с коронавирусом охраняет полиция
В городе Усть-Кут семью с больным коронавирусом ребенком взяли под охрану полицейские.
Регион online 07:06
Финансы
Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро
Курс евро снизился почти на 18 копеек и оказался на отметке 80,15 рубля (ранее в ходе сессии опускался ниже 80 рублей), свидетельствуют данные биржи.
Росбалт 03:48
Общество
«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска
Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Экономика
Лукашенко попросил Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просит российского коллегу Владимира Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ в ЕАЭС, считает, что они должны быть адаптивными в условиях кризиса.
РИА Новости 06:01
Транспорт
В Подмосковье с 15 апреля начнут проверять пропуска у всех водителей
Ранее аналогичное предупреждение выпустила полиция Москвы.
РБК 07:57
Экономика
Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий
Генеральная прокуратура, узнав о внесении букмекерских организаций в список системообразующих предприятий, получающих финансовую поддержку в условиях коронавируса, поручила Минэкономразвития разобраться в этой ситуации.
Интерфакс 06:29
Происшествия
Калининградских полицейских заподозрили в подбросе наркотиков
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ на транспорте, подозреваемых в подбросе амфетамина с целью улучшения показателей по службе, сообщил РАПСИ адвокат Владислав Филатьев, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права".
РАПСИ 03:25
Общество
Польша начнет снимать некоторые ограничения с 19 апреля
Польское правительство будет постепенно отменять меры по ограничению распространения нового коронавируса Заявление властей связано с подготовкой к дистанционному проведению в Польше президентских выборов 10 мая Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 14.04.2020 (CHELINDUSTRY) Польское правительство будет постепенно отменять меры по ограничению распространения нового коронавируса с 19 апреля.
Chelindustry.ru 04:35
Общество
В Россию привезли штамм коронавируса из США
Коммерсантъ 04:21
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов», сыгравший Тормунда, вылечился от коронавируса
Московский Комсомолец 06:31
Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК вчера в 11:15
Политика
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
Газета опубликовала материал, в котором обвинила президента России Владимира Путина в глобальной пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 05:18
Общество
Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил о помощи Ираку в борьбе с коронавирусом
НАТО помогает Ираку в борьбе с распространением коронавируса, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 06:20
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
Кино
Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва
Игромания.ру 07:16
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Гаджеты
Bloomberg: Apple выпустит четыре новых iPhone
Осенью Apple выпустит четыре новых модели iPhone с поддержкой 5G, сообщает Bloomberg на источники, знакомые с планами компании.
Дождь вчера в 15:28
Футбол
Оставшиеся стадии еврокубков могут пройти в одноматчевом формате
Оставшиеся стадии еврокубков могут пройти в одноматчевом формате без зрителей, сообщает Cadena Ser.
Газета.Ru вчера в 15:40