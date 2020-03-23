с чего всё началось

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министерствам финансов и экономического развития подготовить предложения "по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях".

Здоровье Почти четыре тысячи медиков в Испании заразились коронавирусом Испанское правительство заявило, что на сегодняшний день в стране почти четыре тысячи медицинских специалистов заразились коронавирусом COVID-19, передает РИА "Новости".

Политика Россия завершила переброску помощи в Италию Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Финансы Курс доллара упал ниже 80 рублей Курс доллара снизился на 0,04% и опустился до ₽ 79, 9. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро растет на 0,8%, до ₽86,09.

Общество Меркель сдала тест на коронавирус Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая удалилась на домашний карантин после контакта с врачом, инфицированным коронавирусом, сдала сегодня анализы, результат последует, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Происшествия СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.

Шоу-бизнес Диана Гурцкая опубликовала фото без очков Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.

Экономика Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.

ЖКХ Минстрой намерен изменить правила оплаты ЖКХ в регионах "Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.

Армия и оружие В Сирии блокировали колонну американских военных Сирийская армия и жители одного из поселений в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии блокировали проезд военной колонны армии США, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

Общество Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Общество Мантуров сообщил о наращивании производства медицинских масок Производство медицинских масок в России к началу апреля составит около трех миллионов экземпляров в сутки.

Общество Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.