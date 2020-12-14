Кабмин продлил меры поддержки аэропортов и авиакомпаний
Правительство России продлевает программы субсидирования аэропортов и авиакомпаний, принятые для их поддержки в условиях пандемии. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на совещании с вице-премьерами.В источнике
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Правительство снизило объём субсидий авиакомпаниям из-за коронавируса
Rambler News Serviceвчера в 14:10
Правительство РФ продлило период выдачи COVID-субсидий авиакомпаниям и аэропортам
Интерфаксвчера в 05:46