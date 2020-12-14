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ТАСС
ТАСС

Кабмин продлил меры поддержки аэропортов и авиакомпаний

Правительство России продлевает программы субсидирования аэропортов и авиакомпаний, принятые для их поддержки в условиях пандемии. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на совещании с вице-премьерами.В источнике
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Российская газета

Авиакомпаниям сократили объем антикризисных субсидий

Российская газетавчера в 14:53
Коммерсантъ

Субсидии авиакомпаниям продлили и сократили

Коммерсантъвчера в 14:31
РИА Новости

Мишустин продлил программы поддержки аэропортов и авиакомпаний

РИА Новостивчера в 05:49
ТАСС

Правительство сократило размер антикризисных субсидий для авиакомпаний

ТАССвчера в 13:18
Банки.ру

Кабмин продлил меры поддержки аэропортов и авиакомпаний

Банки.рувчера в 06:30
Rambler News Service

Правительство снизило объём субсидий авиакомпаниям из-за коронавируса

Rambler News Serviceвчера в 14:10
Интерфакс

Правительство РФ продлило период выдачи COVID-субсидий авиакомпаниям и аэропортам

Интерфаксвчера в 05:46

В Азербайджане четверо военных арестованы за преступления в Карабахе

Баку, 14 декабря 2020, 16:31 — REGNUM Четверо военнослужащих ВС Азербайджана арестованы по подозрению в совершении преступлений во время недавних боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает 14 декабря генпрокуратура Азербайджана.
REGNUMвчера в 08:31

На острове в Финском заливе найден клад с советскими деньгами

«Начальник маяка, расположенного на острове Большой Тютерс в Финском заливе (Ленинградская область), в ходе ремонтных работ обнаружил клад — почти 10 тысяч рублей Государственного банка СССР», — сообщается в документе.
МордовМедиавчера в 08:45