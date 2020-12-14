Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Городовой Комсомольская правда Piter.tv Мой Брянск Моя Москва.онлайн Центральная Служба Новостей ТВ Центр Телеканал Санкт-Петербург Дождь Piter.tv Москва 24 Моя Москва.онлайн ТК Звезда Москва 24 Дума ТВ ТВ Центр

Правительство России продлевает программы субсидирования аэропортов и авиакомпаний, принятые для их поддержки в условиях пандемии. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на совещании с вице-премьерами.