Кабмин продлил программу развития Крыма и Севастополя до 2025 года
Российское правительство продлило государственную программу социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2025 года.В источнике
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Правительство продлило госпрограммму развития Крыма и Севастополя до 2025 года
Первый канал8 января в 13:19
Кабмин продлил госпрограмму развития Крыма до 2025г и увеличил ее финансирование до 712 млрд рублей
Интерфакс - Россия8 января в 01:04
Правительство РФ продлило программу социально-экономического развития Крыма
Московский Комсомолец8 января в 05:19