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Давыдов.Индекс

Кабмин продлил программу развития Крыма и Севастополя до 2025 года

Российское правительство продлило государственную программу социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2025 года.В источнике
Интерфакс - Россия
Севастополь.ру
Московский Комсомолец
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ФАН
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Первый канал

Правительство продлило госпрограммму развития Крыма и Севастополя до 2025 года

Первый канал8 января в 13:19
ФАН

Финансирование госпрограммы развития Крыма увеличили до 712 млрд рублей

ФАН8 января в 04:49
Интерфакс - Россия

Кабмин продлил госпрограмму развития Крыма до 2025г и увеличил ее финансирование до 712 млрд рублей

Интерфакс - Россия8 января в 01:04
Российская газета

Кабмин продлил госпрограмму развития Крыма до 2025 года

Российская газета8 января в 04:12
Аргументы и Факты

Госпрограмму развития Крыма продлили до 2025 года

Аргументы и Факты8 января в 02:52
ТАСС

Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2025 года

ТАСС8 января в 01:45
Московский Комсомолец

Правительство РФ продлило программу социально-экономического развития Крыма

Московский Комсомолец8 января в 05:19