Общество
Газета.RuВ России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Компании обязали до 1 августа 2020 года подать в систему маркировки сведения об остатках промаркированной продукции, которая не была продана до 1 июля. Такая обувь может после 1 августа легально находиться в обороте.
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«Росмедпром» предложит продлить возможность ввода немаркированных лекарств до 2021 года
Фармацевтический вестниквчера в 06:44
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Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Аргументы и Факты вчера в 13:32
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Количество просмотров клипа южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That превысило предыдущий рекорд K-Pop-коллектива BTS по числу просмотров на YouTube.
Известия вчера в 19:38
Политика
На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции
На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
RT на русском 10:03
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com 02:11
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
RT на русском 10:24
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пьянства и игромании комика
Продюсер Наталья Субботина считает, что союз актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова мог разрушиться из-за пагубного пристрастия комика к алкоголю, пишет КП.
Shraibikus News 08:33
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия 06:15
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции
Коммерсантъ 11:51
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины.
Деловое.ТВ вчера в 01:35
Общество
В ЦИК объяснили публикацию итогов голосования до закрытия участков
В Центризбиркоме РФ объяснили, почему публикация итогов голосования по поправкам в Конституцию ведется в режиме онлайн, а не после закрытия всех участков.
Российская газета 12:46
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Игры
Новый трейлер получила ПК-версия «Death Stranding»
Буквально вчера наш портал писал о том, что игра «Death Stranding» получит поддержку NVIDIA DLSS 2.0.
ГЛАС.RU 09:22
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Фото, которые актриса разместила в своем аккаунте можно назвать не совсем традиционными для мужского журнала, так кК они сделаны в черно-белых тонах и выглядят очень необычно.
RuNews24.ru 06:50
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
Шоу-бизнес
Пышногрудая Чехова в купальнике порассуждала о бесконечности Вселенной
Пятый канал вчера в 22:25
Наука
COVID-19 может инфицировать клетки человеческого мозга
«Мини-мозг», выращенный в лаборатории, предполагает, что вирус COVID-19 может инфицировать клетки мозга человека.
UfacityNews.ru 03:56
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Спорт
Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна
Газета.Ru вчера в 05:26
Политика
Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина
REGNUM вчера в 10:54
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
МонаВиста 12:10
Общество
Автознак «Инвалид» утрачивает статус
Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета 29 июня в 11:50
Космос
Духи с ароматом космоса планируют создать в США
Пятый канал 28 июня в 18:55
Армия и оружие
В Германии распустили роту спецназа из-за экстремистских настроений
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения, призвав рассматривать это не как наказание, а как второй шанс на исправление ситуации.
РИА Новости 11:04
Общество
Клирик, освящавший разрушающийся дом в Уфе, отстранен от служения
Коммерсантъ Уфа 07:55