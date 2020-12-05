НБКИ: средний размер микрозайма снизился до 8,18 тыс. рублей

Средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. рублей) в октябре 2020 года снизился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,18 тыс. рублей.