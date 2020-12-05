Кабмин продлил выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что правительство продлило на январь выдачу бесплатных лекарств пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией.В источнике
С чего всё началось
Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19
Правительство продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заразившихся коронавирусом, которые лечатся дома, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
РИА Новости08:00
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