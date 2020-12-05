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Кабмин продлил выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что правительство продлило на январь выдачу бесплатных лекарств пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19

Правительство продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заразившихся коронавирусом, которые лечатся дома, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
РИА Новости08:00
Подробнее о событии
ТАСС

Кабмин продлил на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом

ТАСС08:26
RT на русском

Кабмин продлил выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом

RT на русском07:45
Известия

В России продлили выдачу бесплатных лекарств заболевшим COVID-19 на январь

Известия08:02
РИА Новости

Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19

РИА Новости08:00
Газета.Ru

Кабмин продлил бесплатную выдачу лекарств россиянам с коронавирусом

Газета.Ru07:55
URA.Ru

Больным коронавирусом в РФ продлили выдачу бесплатных лекарств

URA.Ru07:47
Коммерсантъ

Выдачу бесплатных лекарств больным с коронавирусом продлили на январь

Коммерсантъ08:17

Тихановская призвала Сенат США одобрить расширение санкций против Минска

Одобрить в оперативном порядке законопроект о расширении полномочий президента США по введению санкций в отношении Белоруссии призвала американских сенаторов бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская 5 декабря сообщает газета Washington Post.
Тихановская призвала Сенат США одобрить расширение санкций против Минска
ИА Красная Весна08:08

МИД Австрии проверяет венское архитектурное бюро на нарушение санкций за стройку в Крыму

Министерство иностранных дел Австрии изучает вопрос совместимости участия венского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au в строительстве оперного театра в Севастополе с санкционным режимом Евросоюза.
ТАСС08:23

В Роспотребнадзоре объяснили отличия повторного заболевания COVID-19 от рецидива

При исследовании геномов выделенных вирусов подтверждается факт повторного заболевания COVID-19, а не рецидива, различия между первым и вторым штаммами в вирусных геномах являются доказательством повторного инфицирования.
Известия05:56

На украинской фабрике ликвидировали елочные игрушки «Армия России»

Клавдиевская фабрика елочных украшений в Киевской области Украины производила новогодние игрушки с надписью "Армия России", после общественного резонанса тираж игрушек был ликвидирован, сообщил в субботу и. о. главы правления фабрики Павел Гукасов.
РИА Новости08:20

Врачи рекомендовали после прививки от COVID-19 воздержаться от нагрузок

«Есть работы сотрудников Института физкультуры, которые показали, что при интенсивных физических нагрузках после вакцинации — например, у профессиональных спортсменов — уменьшается выработка антител», — пояснил Малышев.
РБК05:37

Сирийский город Айн-Исса подвергся нападению протурецких боевиков

Местные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что Турция пытается вынудить жителей покинуть свои дома и город, расположенный на границе с землями, которые контролируются турецкими военными и протурецкими боевиками из группировок "Сирийской национальной армии".
Народные новости09:29

Стадион «Наполи» официально переименовали в честь футболиста Диего Марадоны

Муниципалитет Неаполя в Италии принял решение, что спортивный комплекс "Сан-Паоло", где свои матчи проводит ФК "Наполи", теперь будет называться в честь покойного футболиста.
Народные новостивчера в 11:39

Российские ученые запатентовали робота для взятия анализов на COVID-19

Российские ученые запатентовали робота для бесконтактного забора анализов на коронавирус и готовы в течение трех-четырех месяцев отправить изобретение на медицинские испытания, рассказал РИА Новости один из патентообладателей, директор Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергей Шептунов.
РИА Новости09:10