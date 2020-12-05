Кабинет министров продлил на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом
Кабинет министров принял решение о продлении выдачи бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом до конца января. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.В источнике
С чего всё началось
Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19
Правительство продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заразившихся коронавирусом, которые лечатся дома, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
РИА Новостивчера в 08:00
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