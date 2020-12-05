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Дни24
Дни24

Кабинет министров продлил на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом

Кабинет министров принял решение о продлении выдачи бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом до конца января. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19

Правительство продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заразившихся коронавирусом, которые лечатся дома, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
РИА Новостивчера в 08:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19

РИА Новостивчера в 08:00
ТАСС

Кабмин продлил на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом

ТАССвчера в 08:26
Известия

В России продлили выдачу бесплатных лекарств заболевшим COVID-19 на январь

Известиявчера в 08:02
Lenta.ru

В России продлили выдачу бесплатных лекарств для больных коронавирусом

Lenta.ruвчера в 08:53
URA.Ru

Больным коронавирусом в РФ продлили выдачу бесплатных лекарств

URA.Ruвчера в 07:47
RT на русском

Кабмин продлил выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом

RT на русскомвчера в 07:45
Москва 24

Правительство РФ продлило выдачу бесплатных лекарств пациентам с COVID-19

Москва 24вчера в 07:37

Кипрский суд арестовал активы экс-владельцев Промсвязьбанка Ананьевых на 267 млн евро

Окружной суд Лимассола на Кипре принял решение арестовать активы бывших акционеров Промсвязбанка братьев Ананьевых и жен на 267 млн евро.
Международный антикоррупционный портал3 декабря в 02:36

Стартап Looking Glass представил голографический дисплей для видеозвонков

Американский стартап Looking Glass, специализирующийся на разработке голографических экранов, представил устройство под названием Portrait — первый в мире голографический дисплей, предназначенный для домашнего использования.
Planet Today4 декабря в 04:53

Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях мер по стимулированию экономики

Как отметила газета The Wall Street Journal, позитивная динамика биржевых индексов связана с оживлением среди участников рынка, ожидающих пакета мер по стимулированию экономики, а также указаниями на рост потребительской активности.
ТАССвчера в 16:38

Хаотические столкновения ранней солнечной системы напоминали аркадную игру «астероиды»

Ученые вывели гипотезу о том, как образовывались астероиды в первые годы существования Солнечной системе, проанализировав 18 упавших на Землю метеоритов, - пишет eurekalert.org со ссылкой на Geochimica et Cosmochimica Acta.
Научная Россия3 декабря в 07:12

Российский врач назвал самых опасных распространителей COVID-19

Ранее заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко заявил, что самыми опасными распространителями коронавируса являются те, кто переболел COVID-19 и после этого отказывается носить медицинские маски.
Lenta.ru18:26

В России стартовал второй сезон конкурса «Мастера гостеприимства»

Более 20 тысяч профессиональных экскурсоводов и любителей, менеджеры evant- и туристических агентств, ресторанов, отелей и музеев приняли участие в первом сезоне всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».
Татарстан-243 декабря в 05:11

Блогеру Reeflay предъявили обвинение по делу о смерти его подруги

СК предъявил блогеру Reeflay (Стасу Решетникову) обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, после того, как его подруга умерла во время стрима.
Rambler News Service4 декабря в 05:54

Песков не согласился с мнением граждан России о плохой работе чиновников

В пятницу, 4 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может согласиться с распространённым мнением жителей страны о плохой работе чиновников.
Форпост Северо-Запад4 декабря в 06:22